- Nu a fost dorit la Nationala, selectionata care nu reuseste sa castige niciun meci in Liga Natiunilor, dar va ajunge in Franta. Tehnicianul Ladislau Boloni va antrena echipa Metz, anunta cotidianul L'Equipe.

Tehnicianul Ladislau Boloni va antrena echipa Metz, formație retrogradata la finalul sezonul recent incheiat in Ligue 2, anunta cotidianul L'Equipe.

Presa din Franța anunța ca Ladislau Boloni (69 de ani) s-a ințeles cu Metz, echipa din Liga a 2-a din Franța. Boloni, care a fost aproape sa devina selecționerul Romaniei in iarna, revine in antrenorat dupa 1 an. Potrivit L'Equipe, Boloni va fi noul antrenor al celor de la Metz, echipa care tocmai…

Presedintele clubului spaniol de fotbal FC Barcelona, Joan Laporta, a criticat prelungirea de catre Paris Saint-Germain a contractului atacantului francez Kylian Mbappe, intr-un interviu acordat jurnalului sportiv catalan L'Esportiu, citat de cotidianul L'Equipe și de Agerpres.

- Forțele armate columbiene vor trimite o echipa in Europa pentru a-i instrui pe militarii ucraineni in operațiuni de inlaturare a minelor antipersonal, a anunțat Ministerul Apararii din Columbia.

- Borussia Dortmund iși pierde marea vedeta, pe Erling Haaland (21 de ani), care va semna cu Manchester City. Pentru a-l inlocui pe norvegian, nemții vor aduce doi jucatori. Un transfer este deja gata: Karim Adeyemi (20), german cu mama romanca. Luni, Erling Haaland, atacant cu 85 de goluri in 88 de meciuri…

Selectionerul Olandei, Louis van Gaal, a anuntat, duminica seara, ca sufera de cancer de prostata, informeaza L'Equipe, citat de news.ro.

- Tehnicianul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, a fugit spre vestiare intr-o ploaie de obiecte aruncate de fanii Manchester United, marti seara, la finalul meciului in urma caruia formatia spaniola s-a calificat in sferturile Ligii Camponilor. Manchester United ar putea face obiectul unei anchete…