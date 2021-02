Stiri pe aceeasi tema

- ​Panathinaikos Atena, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a învins, sâmbata, în deplasare, cu scorul de 3-2, formatia Atromitos, în etapa a 21-a din campionatul Greciei.Pentru învingatori au înscris Felez ('10) Lopez '48) și Sankhare ('84), în…

- Formatia Panathinaikos, antrenata de Ladislau Boloni, a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Lamia, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Greciei, potrivit news.ro. Pentru echipa lui Boloni urmeaza, in 6 februarie, o partida in deplasare cu Atromitos, tot in…

- Formatia Panathinaikos, antrenata de Ladislau Boloni, a învins, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa OFI Creta, într-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Schenkeveld ’32 si Kampetsis ’86.Panathinaikos…

- ​Panathinaikos Atena, formație antrenata de Ladislau Boloni, a învins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Larissa, într-o partida contând pentru etapa a XVI-a a campionatului grec de fotbal.Au marcat pentru gazde Carlitos Lopez '36 și Emmanouilidis '90+4.În…

- Panathinaikos a obținut o victorie importanta, scor 1-0, pe terenul celor de la Apollon Smyrnis, într-o partida contând pentru etapa cu numarul XV. Formația pregatita de Ladislau Boloni a evoluat în inferioritate numerica din minutul 51. Unicul gol a fost reușit de Ioannidis,…

- Formatia Panathinaikos, antrenata de Ladislau Boloni, a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Asteras Tripolis, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Greciei, anunța news.ro. Pentru echipa lui Boloni urmeaza, miercuri, o partida in deplasare cu Apollon Smirnis,…

- Panathinaikos Atena, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), de PAOK Salonic, in etapa a XIII-a campionatului grec de fotbal, potrivit news.ro. Citește și: Fostul militar britanic Lishman INTRA iar sub TUNUL DIICOT, dupa dosarul…

- Formatia Panathinaikos, antrenata de Ladislau Boloni, a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa lui Ionut Nedelcearu, AEK Atena, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Greciei. La gazde, Nedelcearu a jucat pana in minutul 82. Invingatorii au marcat prin…