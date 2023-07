Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni (70 de ani) spune ca Romania nu are voie sa rateze calificarea la Campionatul European de fotbal din 2024. Ladislau Boloni a fost aproape de revenirea pe banca primei reprezentative in iarna lui 2022. Actualul antrenor al lui Metz nu regreta decizia luata și a dat de ințeles ca Edi…

- Dupa ce l-a criticat inainte de Elveția – Romania, Marius Șumudica și-a schimbat discursul dupa egalul din preliminariile EURO 2024, 2-2, și l-a laudat pe Edi Iordanescu. S-au mai jucat in grupa Romaniei: Belarus - Kosovo și Israel - Andorra. Rezultatele „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda…

- Fostul capitan al echipei nationale Gheorghe Popescu a declarat, luni seara, ca tricolorii au facut doua meciuri dezastruoase cu Kosovo si Elvetia si a fost critic la adresa selectionerului Edward Iordanescu. "Au fost doua meciuri dezastruoase. Mai, Edi, tu nu stii ce inseamna echipa nationala? De ce…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, s-a enervat dupa discursul selecționerului Edi Iordanescu de la finalul partidei Elveția – Romania, 2-2, din preliminariile EURO 2024. S-au mai jucat in grupa Romaniei: Belarus - Kosovo și Israel - Andorra. Rezultatele - aici„Tricolorii” ocupa in acest moment…

- Convocare de urgenta inainte de Elvetia – Romania. Valentin Ticu, fundasul celor de la Petrolul Ploiesti, a fost convocat de urgenta la echipa nationala pentru meciul cu Elvetia de luni seara. Mario Camora s-a accidentat in meciul cu Kosovo, iar Edi Iordanescu a decis sa aduca intariri pe postul de…

- Titular in Kosovo – Romania 0-0, Florinel Coman (25 de ani) a analizat prestația elevilor lui Edi Iordanescu. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra - Elveția 1-2, Belarus - Israel…

- Kosovo și Romania se infrunta vineri, de la ora 21:45, in runda cu numarul 3 a grupei I de calificare la Campionatul European din 2024. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV pe Antena 1. Elveția - Romania se joaca luni, 19 iunie, tot de la 21:45, liveTEXT pe GSP. ...

- Romania se pregatește de cele doua dueluri din preliminariile EURO 2024, contra reprezentativelor din Kosovo (16 iunie), respectiv Elveția (19 iunie). Totuși, pana la primul meci, Edward Iordanescu le-a pregatit o surpriza „Tricolorilor”.Potrivit celor de la Antena Sport, naționala Romaniei va juca…