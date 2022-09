Ladislau Boloni, dur în declarații după rezultatele slabe ale naționalei României: “Ultimul loc în grupă nu este niciodată entuziasmat” Ladislau Boloni (69 de ani) a reacționat in urma remizei naționalei Romaniei, cu reprezentativa Finlandei. Tehnicianul a negociat cu FRF pentru postul de selecționer, dar Burleanu voia o clasare buna in Liga Națiunilor, iar negocierile au picat. ”Ultimul loc in grupa nu este niciodata entuziasmat. Sunt sanse ca lucrurile daca decurg bine si de ce sa nu decurga, ca echipa nationala sa nu termine ultima. Pas inainte nu pot sa faca, dar sa speram ca obtin o victorie, iar Finlanda nu face mai mult de egal in deplasare. (n.r. daca valorea Romaniei e de Liga C) Nu cred ca acolo este locul nostru, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

