Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi, 3 goluri și 4 assisturi in prima parte a sezonului, a fost doar o data integralist la Genk in ultimele 9 etape. Belgienii inca spera sa-l vada pe Ianis Hagi (21 de ani) confirmand in Jupiler League. Intr-un material aparut pe site-ul Walfoot, mijlocașul lui Genk este inclus printre „jucatorii…

- Ladislau Boloni (66 de ani), locul 4 cu Antwerp și sezonul trecut, și la sfarșitul anului, este pe poziția a 15-a in Top 50. Inaintea unor jucatori ca De Bruyne sau Mertens și unor antrenori precum Preud'homme ori Roberto Martinez In cel mai bun an al sau la Antwerp, locul 4 in Jupiler League și calificat…

- Antwerp a remizat cu Anderlecht, scor 0-0. Ladislau Boloni a terminat 2019 cu o serie pozitiva de opt meciuri. I-a reproșat insa ”centralului” maniera de arbitraj: „Mai multe decizii au fost incorecte”. Loți Boloni incheie anul foarte bine in Belgia. Inca un meci fara infrangere. E invincibil de opt…

- Ladislau Boloni n-a mai invins-o pe Sint Truiden de doi ani și cinci dueluri, iar astazi, Antwerp abia a scos cu noroc un egal, scor 1-1, pe gazonul artificial, din penalty-ul transformat in prelungiri de Refaelov. Vezi AICI clasamentul actualizat din Belgia! Loți Boloni nu a profitat cu Antwerp de…

- DENIS DRAGUȘ // Cumparat cu 1,8 milioane de euro in vara de la Viitorul, Denis Draguș (20 de ani) jucase doar 4 minute intr-o partida oficiala la Standard. Pe 1 septembrie, la 0-1 cu Anderlecht. Miercuri, atacantul a fost folosit din nou de antrenorul Michel Preud'homme, in infrangerea cu Antwerp, echipa…

- Ladislau Boloni (66 de ani), antrenorul lui Antwerp, a invins-o pe Standard (3-1), fosta sa echipa din Belgia, și s-a calificat in semifinalele Cupei Belgiei! Parca de fiecare data cand Loți Boloni se intoarce la Standard, meciul de la Liege e plin de tensiune. Adversarii sunt și mai agresivi. Vor neaparat…

- Antwerp a trecut de Mechelen, scor 1-0. Jurnaliștii belgieni au fost impresionați de Ladislau Boloni. Antrenorul l-a titularizat pe Mirallas dupa ce s-a certat cu el, iar atacantul l-a rasplatit cu golul victoriei. Dupa eșecul de la Mouscron, 1-3 pe 2 noiembrie, Loți Boloni parea condamnat sa fie demis.…

- Ladislau Boloni (66 de ani), antrenorul lui Antwerp, a depașit perioada de criza. A bifat prima victorie dupa o luna, scor 3-1 cu Kortrijk, in etapa a 12-a din Belgia. „Fanii vin in primul rand sa-și vada echipa caștigand”, crede Loți. Loți Boloni avea nevoie de acest succes. „Romanul trebuie sa…