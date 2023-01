Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo nu poate juca pentru Al-Nassr in urmatorul meci! Starul portughez este suspendat pentru doua etape, din perioada in care era jucatorul celor de la Manchester United. Cristiano Ronaldo a primit o suspendare de doua etape și o amenda de 50.000 de lire sterline, dupa ce, pe data de 9…

- Ladislau Boloni a avut prima reactie dupa ce l-a vazut pe Cristiano Ronaldo in tricoul lui Al-Nassr. Antrenorul roman este cel care l-a promovat pe starul fotbalului mondial la prima echipa a lui Sporting Lisabona. A urmat ascensiune fulminanta a atacantului care a castigat de cinci ori Balonul de Aur.…

- Ladislau Boloni (69 de ani) a comentat transferul lui Cristiano Ronaldo (37 de ani) la Al Nassr, in Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo a facut pasul in fotbalul mare sub comanda lui Ladislau Boloni, la Sporting Lisabona. Antrenorul roman, in prezent la Metz, vede transferul lui in Arabia Saudita drept…

- Au aparut vesti despre cand va debuta Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani este pregatit sa isi faca aparitia pe teren intr-un derby important din Arabia Saudita. CR7 a semnat un contract urias cu Al-Nassr, valabil pana in 2025, si a devenit cel mai bine platit sportiv. Va…

- Mesajul postat de Cristiano Ronaldo imediat dupa ce a semnat contractul colosal cu Al-Nassr pana in 2025 este unul comun cu cel al clubului din Arabia Saudita. Cristiano și clubul arab au parafat un contract istoric valabil pana in 2025. Ronaldo și-a gasit astfel noul club dupa desparțirea cu scandal…

- OFICIAL! Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr. Starul portughez a semnat pana in 2025. Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial de cei de la Al-Nassr. Ronaldo a semnat un contract valabil pana in 2025. Asa cum era de asteptat, Ronaldo va purta si la arabi numarul 7. OFICIAL! Cristiano Ronaldo a…

- Marius Niculae a explicat de ce Cristiano Ronaldo a ales sa semneze cu Al Nassr. Fost coechipier cu starul portughez, „Sageata” e convins ca statutul de super vedeta și salariul astronomic oferit de șeici l-au facut pe Cristiano Ronaldo sa aleaga campionatul Arabiei Saudite. Marius Niculae și Cristiano…

- Marius Niculae, fost coechipier cu Cristiano Ronaldo, a facut dezvaluiri halucinante despre contractul portughezului cu Al Nassr. „Sageata” e convins ca starul lusitan va fi cel mai bine platit om de pe planeta. Marius Niculae și Cristiano Ronaldo au fost colegi la Sporting Lisabona in 2001-2003, inainte…