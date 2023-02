Ladada, piesa lui Claude, #1 în topurile din Olanda, ajunge în România Olanda ofera lumii un adevarat fenomen al muzicii pop. Claude s-a lansat pe scena industriei muzicale in 2022, și a spart toate tiparele, ajungand in topul pieselor ascultate in Olanda, cu prima piesa lansata – „Ladada (Mes Derniers Mots)”. Piesa, care ajunge acum și la publicul din Romania, a cucerit Olanda: a fost pe primul loc in Top 50 și Top 40 Spotify și, de asemenea, a fost numarul 1 in cautarile Shazam. Tot in Olanda, a obținut Discul de aur și și-a pastrat timp de șase saptamani consecutive poziția #1 in Top 40. Acest succes major i-a adus lui Claude și o nominalizare la un premiu olandez,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

- THY VEILS, unul dintre cele mai prolifice grupuri de muzica electronica din Romania, a lansat un nou single extras de pe viitorul album „Next Forever”. Piesa „Influx” marcheaza noi dimensiuni de influența compoziționala conturate in jurul unor genuri precum synthwave, pop sau funk.Spotify: https://open.spotify.com/track/5vVCutF3bZadRqVawCpT1l…

