- Balogh Samarghițan Florian anunța publicul interesat asupra depunerii la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal care creeaza cadrul pentru "PUZ – Introducere in intravilan, stabilire reglementari urbanistice pentru construire reprezentanța auto pentru vehicule…

- Conducerea Primariei municipiului Targu Mureș a demarat, in data de 15 aprilie 2022, o licitație estimata la valoarea de 8.403.282 de lei, aproximativ 1,7 milioane de euro, fara TVA, pentru incheierea unui acord cadru pentru obiectivul de investiții "Reparații instalații sanitare și instalații tehnice",…

- Conducerea Primariei comunei Livezeni a demarat, in data de 14 aprilie 2022, o licitație estimata la valoarea de 1.008.403 de lei, fara TVA, pentru obiectivul de investiții "Lucrari de reparații drumuri pentru strazile de pe raza comunei Livezeni, județul Mureș", informeaza www.licitatiapublica.ro.…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa decida, intr-o ședința viitoare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobarii unui Regulament pentru acordarea "Plachetei Onorifice" și a unui premiu financiar in valoare de 5.000 de lei net cetațenilor din "Orașul trandafirilor" care au implinit…

- In dimineața zilei de 5 aprilie 2022, in intervalul orar 07:00 – 09:00, polițiștii mureșeni au desfașurat o acțiune pe linie rutiera in municipiul Targu Mureș, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere identificate pe plan local, dar și pentru creșterea gradului…

- Familia, colegii și prietenii l-au condus pe ultimul drum miercuri, 30 martie, pe cel ce a fost Ovidiu Bogdan Tabacu, ofițer specialist I, colonel in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș. Inmormantarea a avut loc in incinta Cimitirului Municipal Livezeni – Targu Mureș, iar familia a transmis…

- Zona centrala a comunei Raciu, aflata langa cladirea Primariei și magazinul Profi iși va schimba infațișarea, a informat luni, 28 martie, Ciprian Alin Belean, primarul comunei Raciu. "In randarile de mai jos este prezentat proiectul. Un proiect simplu și eficient. Practic, va fi o mica piațeta. In urma…

- Primaria comunei Raciu invita publicul interesat la ședința de consultare a populației pentru documentația PUZ pentru "Amplasare Parc de activitați productive și funcțiuni complementare compatibile in localitatea Raciu", care va avea loc la sediul Primariei comunei Raciu, in data de 7 aprilie 2022,…