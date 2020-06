Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Almaty, cel mai mare oras din Kazahstan, a retinut sambata zeci de demonstranti anti-guvern chiar daca o lege noua, mai permisiva privind manifestatiile era asteptat sa intre in vigoare, relateaza Reuters.

- Politia din Almaty, cel mai mare oras din Kazahstan, a retinut sambata zeci de demonstranti anti-guvern chiar daca o lege noua, mai permisiva privind manifestatiile era asteptat sa intre in vigoare, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Tara asiatica a fost criticata deseori de grupuri ce militeaza…

- BM: Romanii din strainatate au trimis in țara 7,2 mld. dolari, a treia cea mai mare suma din Europa si Asia Centrala. “Pandemia va afecta masiv capacitatea de a trimite bani acasa” Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 miliarde…

- O aeronava Tarom Bopeing 737-800 NG a aterizat joi pe aeroportul Otopeni, dupa o cursa tur-retur pana in Shenzen, China, cu oprire la Almaty (Kazahstan). Aeronava a adus in țara circa 350.000 de maști FFP2 in urma unei achiziții realizata din China de...

- Alte 350.000 de masti FFP2 au ajuns in Romania, cu o a doua cursa TAROM, in urma unei achizitii realizate din China de catre mai multi parteneri asociati in campania "Doneaza pentru linia intai", informeaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. Materialele sanitare vor fi distribuite…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca 200 de mii de maști FFP2 au ajuns in Romania, cu o cursa TAROM, in urma unei achiziții realizata din China de catre UNIFARM SA, scrie biziday.ro. Acestea vor fi distribuite, cu prioritate, in spitalele din județele in care sunt cele mai multe cazuri de coronavirus…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca 200.000 de maști FFP2 au ajuns in Romania, cu o cursa TAROM, in urma unei achiziții realizata din China de catre UNIFARM SA. Materialele vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu noul coronavirus, cu prioritate catre…

- 200.000 de maști FFP2 au ajuns in Romania, cu o cursa TAROM, in urma unei achiziții realizata din China de catre UNIFARM SA. Materialele vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu noul coronavirus, cu prioritate catre cele aflate in județe cu un numar mare de…