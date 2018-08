Lacul Titicaca: Muzeu subacvatic impresionant - VIDEO Guvernul bolivian a anunțat construcția unui muzeu de arheologie subacvatic pe Lacul Titicaca. Acesta va fi situat in apropiere de orașul San Pedro de Tiquina și va avea doua cladiri, unul pe malul lacului Titicaca și alta scufundata pe jumatate, care va arata siturile arheologice ale culturilor pre-hispanice. Intr-una dintre ultimele descoperiri, anul trecut au fost gasite mai mult de 10.000 de vestigii arheologice, cum ar fi artefacte facute din os, ceramica, metal, oase omenești și animale și ustensile de gatit, corespunzatoare culturilor Pretiwanakotas, Tiwanakotas și Inca. VIDEO … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

