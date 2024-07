Lacul Tarnița din Munții Berzunți: Un colț de rai în mijlocul pădurii In inima Munților Berzunți, pe versantul vestic al Muntelui Tarnița, se ascunde o bijuterie naturala care incanta turiștii prin peisajul sau feeric: Lacul Tarnița. Acest lac, cu o frumusețe aparte, este un veritabil colț de rai pentru iubitorii naturii și ai drumețiilor montane. Lacul Tarnița s-a format pe o treapta intermediara a unei mari alunecari […] Articolul Lacul Tarnița din Munții Berzunți: Un colț de rai in mijlocul padurii apare prima data in Deșteptarea.ro - Liderul presei bacauane . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima ceremonie de deschidere din istoria Jocurilor Olimpice desfașurata in afara unui stadion, pe fluviul Sena din Paris, a generat numeroase comentarii in lumea intreaga, atragand critici dar și laude. Evenimentul inedit de vineri seara a starnit controverse și nu a facut unanimitate in randul reprezentanților…

- Locuitorii comunei Racova se confrunta cu o problema majora: circa 130 de purcei sunt lasați in voia sorții și umbla liberi prin gradinile oamenilor, distrugand recoltele de legume și provocand pagube semnificative. Gospodaria unui localnic a fost afectata direct, dupa ce astazi purceii au invadat gradina,…

- București, 23 iulie 2024 – Cheltuielile romanilor cu alimente in magazinele fizice au crescut fața de anul precedent, conform unui raport recent al Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite (USDA). Potrivit calculelor realizate de USDA, romanii au cheltuit 33,6 miliarde de dolari in magazinele…

- In cursul nopții de vineri spre sambata, braconierii au incercat din nou sa iși desfașoare activitațile ilegale la Lacul Galbeni, insa au eșuat, lasand in urma recuzita de seara. Centrul Regional de Ecologie a intervenit și a confiscat o barca pneumatica și un sac plin cu panze din monofilament. Aceste…

- In 2023 Romania a inregistrat un procent semnificativ de populație expusa riscului de saracie, situandu-se pe locul 4 in Europa cu 40%. Aceasta valoare este mult peste media europeana de 22,3%, evidențiind provocarile majore cu care se confrunta țara in asigurarea unui standard de viața decent pentru…

- Cu ocazia sarbatoririi Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, aeronave IAR-99 Șoim și IAR-330 SOCAT, aparținand Bazei 95 Aeriana, vor evolua sambata, 20 iulie 2024, la ceremonia militara si religioasa cu depuneri de coroane de flori in memoria eroilor aviatori. Evenimentul va avea loc la Monumentul…

- In luna martie 2024, județul Bacau a inregistrat un numar de 8 noi societați comerciale cu participare straina, reprezentand 1,35% din totalul inregistrarilor la nivel național. Acest rezultat plaseaza județul pe locul 10 in ierarhia județelor din Romania. Pe primele locuri in acest clasament se situeaza…

- In cadrul unei inițiative de educație forestiera și ecologica desfașurate in Saptamana Verde, Adrian Titianu, reprezentant al Direcției Silvice Bacau, a fost gazda pentru zeci de elevi de la Colegiul Național ”Ferdinand I” din Bacau. Evenimentul s-a desfașurat in mijlocul padurii, pe unul dintre traseele…