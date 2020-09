Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul Orange a anuntat luni ca reteaua 5G este disponibila pentru 100% din populatia Bucurestiului, la viteze maxime de 5G de pana la 1.2Gbps. Reteaua Orage 5G este disponibila in prezent pe langa Bucuresti, Otopeni si Voluntari si in Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Brasov, Constanta si Mamaia.Citește…

- Reteaua de date 5G a Orange acopera intreg orasul Bucuresti, potrivit unui comunicat remis luni de operatorul de comunicatii. Capitala devine astfel primul oras din Romania acoperit de reteaua 5G a Orange, mentioneaza compania de comunicatii, subliniind ca in Bucuresti clientii care au abonament 5G…

- Clientii Orange se pot bucura de conectivitate nelimitata si acces la cea mai performanta retea mobila 5G, oriunde in Bucuresti. Capitala devine astfel primul oras din Romania ce ofera conectivitate 5G pentru toti locuitorii sai prin intermediul retelei mobile Orange. Astfel, cei cu un abonament Orange…

- Dedicata Zilei Marinei Romane, care va fi celebrata in acest week end, expozitia de arta plastica "Valuri, maluri, faruri", expusa la Muzeul National al Marinei Romane, reuneste lucrarile semnate de membre ale Careului Doamnelor din Liga Navala Romana, filiala Constanta.Pana pe 25 august, puteti admira…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta noapte, in jurul orelor 02.30, in municipiul Constanta.Reprezentantii ISU Dobrogea spun ca evenimentul rutier s a petrecut pe strada 1 Mai, in fata Centrului de Scafandri.Acestia au mai fost anuntati, in Dispecerat, ca este implicata o masina si o victima are…

- Incepand de vineri, 17 iulie, romanii pot colecta deșeuri din plastic și metal in recipiente speciale sub forma de animale marine. Acestea sunt amplasate pe trei plaje din stațiunile turistice de pe litoralul romanesc: Plaja Reina din Constanța, Plaja...

- Cautarile persoanei care ar fi disparut in mare, in statiunea Mamaia, au fost reluate miercuri dimineata, la interventie participand si 12 scafandri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". "In aceasta dimineata se reiau cautarile persoanei posibil disparute in Marea Neagra.…

- Pe ordinea de zi a AGEA din luna iulie se afla aprobarea unei "tranzactii, intre municipiul Mangalia si Litoral Construct SA Obiectul tranzactiei: un teren in suprafata de 10.397 mp, apartinand societatii Litoral Construct SA este detinuta de Actionari Lista Litoral Construct SA desfasoara lucrari de…