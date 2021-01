Stiri pe aceeasi tema

- O lebada a fost filmata in timp ce cauta de mancare aproape de un al al lacului Tabacariei din Constanța, care este plin de gunoaie. In imaginile surprinse de un ONG de mediu se pot observa pungi de plastic, zeci de pet-uri și foarte multe resturi aruncate chiar la marginea apei.

- Constanța și Voluntari sunt urmatoarele adversare ale SCM Timișoara in liga de elita de baschet masculin. Mini-turneul se joaca la Voluntari, iar la testele obișnuite inainte de competiție, toți jucatorii au primit rezultate negative. Reamintim, in aceasta toamna, 11 jucatori și antrenori ai clubului…

- Mega Image anunța ca va oferi tuturor angajaților bonusuri de sarbatori de iarna, in semn de apreciere pentru implicarea constanta, munca depusa și grija extraordinara fața de colegi, clienți și parteneri, de-a lungul unui an atat de dificil. In plus, pentru a rasplati eforturile deosebite depuse de…

- La Campionatul European de gimnastica din Turcia, loturile tricolore au cucerit 14 medalii. Din delegatia Romaniei au facut parte si patru gimnaste din Constanta, dar si doi antrenori de pe litoral. Trei dintre cele patru constantence sunt legitimate la CS Farul, iar una la CSS1, Echipele nationale…

- Studentii de la Facultatea de Medicina din Sibiu, voluntari la UPU Foto: Arhiva RRA Raspândirea noului coronavirus în tara noastra continua sa fie relativ constanta. Astazi au avut rezultate pozitive peste 27 la suta dintre testele prelucrate în ultimele…

- O suta nouazeci de studenti voluntari ai Universitatii Ovidius din Constanta (UOC) participa la rezolvarea telefonica a anchetelor epidemiologice, alaturi de Directia de Sanatate Publica (DSP), cei mai multi dintre acestia fiind de la Facultatea de Medicina.Potrivit unui comunicat al Universitatii…

- In disputa cu CS Afumati, echipa de pe litoral a deschis scorul.In aceasta dupa amiaza, s a disputat restanta dintre CS Afumati si FC Viitorul II, din cadrul etapei a 7 a a Ligii a III a, Seria a III a.La capatul unui joc echilibrat, in care ambele echipe si au impartit perioadele de dominare, confruntarea…

- Luminația, una dintre cele mai importante sarbatori din Transilvania, a avut loc in acest an in condiții speciale. Mulți oameni nu au putut ajunge la mormintele celor dragi din cauza pandemiei de COVID-19.