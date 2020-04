Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu, ministrul Justiției, a vorbit, marți,despre cele patru cazuri de Covid-19 confirmate in randul angajaților dinminister. Predoiu a spus ca cei patru se simt bine și doar unul dintre ei afost internat pentru ca a vrut sa-și protejeze soția insarcinata.”Este vorba de o persoana de la Direcția…

- Depistat pozitiv cu COVID-19, Rustu Recber, 46 de ani, a declarat ca lupta cu virusul a fost "cel mai greu meci" din viața sa. Fostul portar al Barcelonei a dezvaluit ca trebuie sa indure un tratament dificil."Incep sa-mi revin! Starea mea de sanatate se imbunatateste zi dupa zi. Corpul meu este inca…

- "Va trece criza asta, dar criza economica va tine mai mult si va fi dura. Haideti sa luam masuri rapid si sa nu facem greselile de atunci. Daca cineva se gandeste sa taie pensii si salarii ca atunci, sa nu uite nu doar ca au fost masuri inumane, au fost masuri care au facut rau economiei. De acum…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 15.00, in care va anunta ce masuri concrete prevede starea de urgenta, care va intra in vigoare pentru urmatoarele 30 de zile pe fondul epidemiei de coronavirus.

- Incepand de luni, 16 martie, Romania intra in stare de urgenta din cauza raspandirii coronavirusului. AGERPRES informeaza ca potrivit legilor si Constitutiei, in Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta,…

- Premierul Ludovic Orban a tinut duminica seara prima conferinta de presa de cand a fost reinstaurat in functie. Din izolare, acesta a explicat ca Guvernul ia in calcul plafonarea preturilor pentru anumire produse cum ar fi mastile medicinale, dezinfectanti sau anumite medicamente, astfel incat „sa nu…

- Președintele Klaus Iohannis urmeaza sa emita decretul privind instituirea starii de urgența. Printre masuri se pot regasi oprirea mijloacelor de transport in Capitala și in țara sau inchirierea de hoteluri pentru a fi transformate in centre de carantina, potrivit Mediafax.Incepand de maine,…

- „Investigatiile efectuate pacientului care a fost transferat ieri de la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" au aratat ca acesta nu este infectat cu noul coronavirus, ci are ale afectiuni virale. Pacientul a fost testat si a avut rezultate pozitive…