Lacul din capăt CUG va fi amenajat Primaria vrea sa amenajeze zona lacului din capatul cartierului CUG, in acest sens fiind lansata o procedura de achiziție directa pentru realizarea unui studiu de fezabilitate, cu o valoare a contractului de circa 84.000 lei. Demersul municipalitații vine in contextul in care un investitor imobiliar din zona (Petro Gup) a facut acum mai mulți ani o cerere de concesionare a lacului: companie are construite imobile pe zona malului din Miroslava și are in construcție sau in pregatire alte blocuri inclusiv pe teritoriul administrativ al Iașului. Scopul amenajarii este de recreere, sport, joaca și… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinematograf de vara, debarcader, pavilion subacvatic in zona lacului Chereteu din Blaj: Licitația pentru proiectul tehnic de execuție, lansata in SEAP Cinematograf de vara, debarcader, pavilion subacvatic in zona lacului Chereteu din Blaj: Licitația pentru proiectul tehnic de execuție, lansata in SEAP…

- A fost stabilit traseul final al soselei Uricani – Cicoarei, sector care va avea patru benzi, fata de doua cat are restul centurii Iasului, si care face parte din asa-numita „centura usoara”, sau „mica”, a Iasului. Traseul are 8,1 km si face legatura intre sensul giratoriu de la Uricani cu soseaua Nicolina,…

- Dezvoltatorul imobiliar Prime Kapital a reautorizat proiectul "Mall of Moldova", iar lucrarile ar putea incepe in acest an. Investitia se va face pe 20 de hectare, unde va fi cel mai mare hipermarket din regiune. Sunt planificate 300 de magazine si 40 de restaurante. Reluarea lucrarilor in acest an…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in apropierea Liceului „Moise Nicoara”. Un autoturism care a venit pe strada Nicolae Balcescu in direcția spre podul de peste Mureș a intrat in coliziune cu un autoturism care circula dinspre Boul Roșu. In urma impactului, o mașina a ajuns direct pe…

- Primarul a retras propunerea de alocare a unei sume importante echipei de fotbal feminin Proiectul de finantare a echipei de fotbal feminin Navobi Iasi a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei de ieri a Consiliului Local Iasi de primarul Iasului, Mihai Chirica. Proiectul propunea alocarea a…

- Din cauza unor facturi neachitate de fosta conducere, o primarie din Iași risca sa fie executata silit. Terenul și cladirea in care lucreaza salariații ar putea fi scoase la vanzare, daca datoria de aproape un milion de lei nu este platita. Fostul primar, acuzat de frauda, susține ca a inceput diverse…

- Primaria comunei Sancel a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuția lucrarilor la obiectivul de investiții “Reabilitare Școala I.P.Reteganul”. Valoarea totala estimata a investiției este de 2.404.514,43 lei, fara TVA. Obiectivul de investiții propus respecta…

- Sapaturile efectuate in zona fostei Piețe Dimitrov au scos la iveala vestigii arheologice. Sapaturile au inceput in toamna anului trecut și au termen de finalizare 27 martie 2022. Terenul aparține firmei Zinan Investment Group, societate patronata de oameni de afaceri din Republica Moldova, conform…