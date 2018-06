Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu stie exact cand locuitorii din Yap, o mica insula din Micronezia, au inceput sa utilizeze discuri uriase din calcar sub forma banilor, iar aceasta forma unica de valuta a fost prezenta pe insula secole bune si este prezenta si...

- Razer este un nume sinonim cu produse de gaming de top, echipate cu cele mai noi tehnologii, care vin de obicei la preturi pe masura. Astfel, cand s-a ivit ocazia pentru a testa doua dintre produsele sale din gama mai ieftina, mouse-ul Abyssus Essential si mouse pad-ul Goliathus Chroma, nu am refuzat,…

- Viorica Dancila, mesaj pentru Iohannis! Premierul Romaniei nu vrea sa plece din fruntea Guvernului. Este un nou mesaj pentru presedintele Klaus Iohannis, prin care i-a transmis ca “nu-si va da demisia sub nicio forma”. Mesajul a fost transmis in fata pensionarilor din PSD, in prezenta presedintelui…

- Daniela Gyorfi a detaliat ce face pentru a arata cat mai bine și pentru a avea o forma fizica de invidiat. Cantareața Daniela Gyorfi are 49 de ani și se menține foarte bine. Artista a explicat, la emisiunea “Rai da’ Buni”, de la Antena Stars, ce anume face pentru a se simți cat mai bine și a avea o…

- Consumata din timpuri preistorice, disponibila in orice anotimp, fiind una dintre leguminoasele cel mai ușor de digerat, lintea e un aliment pe care ar trebui sa-l consumam mai des pentru a avea o sanatate de fier și o energie de zile mari.

- Procurori din cadrul DI.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor MARIN DUMITRU zis „Mitica” in varsta de 41 de ani, MARIN IULIAN in varsta de 34 de ani, MARIN IOANA in varsta de 67 ani, PATRASCU TINCUTA in…

- 20.00 Instanța Tribunalului Brașov a decis ca se va pronunța maine asupra cererii procurorilor DNA ca primarul Ghimbavului, Toma Dorel, sa fie arestat pentru o perioada de 30 de zile. In acest context, atat el, cat și ceilalți inculpați din dosar vor petrece aceasta noapte acasa, dar maine, la ora 15.00,…

- Claudia Ghițulescu a dezvaluit secretul siluetei sale. Artista de muzica populara a slabit in ultima perioada și a vorbit despre cum reușește sa se mențina in forma. Claudia Ghițulescu a recunoscut ca obișnuia sa se infometeze , lucru care i-a afectat starea de sanatate. In prezent, interpreta este…