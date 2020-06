Lacul de acumulare Ghidighici Lacul de acumulare de pe riul Bic din raionul Strașeni este situat in apropierea oraselului Vatra (fostul Ghidighici). Este cel de-al patrulea ca marime lac de acumulare din Republica Moldova dupa cele de la Costesti, Dubasari și Cuciurgan (malul sting). Suprafata bazinului ‒ 835 km2 Oglinda apei lacului are suprafața de ‒ 800 ha Volumul ‒ 40 mil. m3 Lungimea ‒ 8,5 km, latimea medie ‒ Citeste articolul mai departe pe noi.md…

