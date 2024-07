Stiri pe aceeasi tema

- Mai puțin accesibili in trecut, Munții Poiana Rusca au devenit populari in ultimii ani ca destinații de vacanța in Romania, odata cu modernizarea infrastructurii rutiere. Aici se afla cateva locuri unicat in Romania.

- Rareș Timiș, fost membru al trupei Impact și vedeta a muzicii, a ales un drum inedit dupa mai bine de 10 ani de colindat lumea. Revenit in Romania, Rareș și-a transformat visul din copilarie intr-o afacere de succes, construind un resort turistic cu cabane și case in copaci pe terenul bunicilor sai,…

- Satul Vadu Dobrii din Hunedoara, una dintre cele mai izolate așezari din Romania, parea in ultimii ani condamnat la dispariție, insa cateva familii au gasit aici oportunitatea unei vieți in armonie cu natura, departe de „civilizație” și au reanimat locul uitat in inima munților Poiana Rusca.

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, este prezent in perioada 7 – 8 iunie 2024, la „Targul European al Castelelor”, editia a IX-a, organizat la Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara, eveniment unic in Romania, care doreste sa promoveze frumusetea…

- Castelul Corvinilor și Cetațile dacice din Hunedoara au fost alese „Destinația anului” intr-o competiție organizata de o platforma pentru promovarea turismului din Romania, in parteneriat cu Ministerul Ecnomiei, Antreprenoriatului si Turismului

- Ramașițele mai multor așezari dacice se inșiruie, ascunse in padurile de pe crestele munților, deasupra vaii Luncanilor din Hunedoara. De secole, ținutul cetaților dacice și-a pastrat aici infațișarea, nealterata. In unele locuri au fost ascunse comori prețioase, aratau oamenii, in trecut

- Peste 58 de proiecte au fost depuse pana in prezent in cadrul apelului „Dezvoltarea intreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM-urilor care sprijina creșterea durabila și crearea de locuri de munca”, din Programul Tranziție Justa…

- Salvamontistii atrag atentia celor care viziteaza zonle montane ca din ce in ce mai des pot intalni serpi pe traseu, dar ca serpii veninosi nu ataca din proprie initiativa. Sfatul salvamontistilor este ca reptilele sa fie evitate.