- Proprietarii americani ai clubului englez de fotbal Manchester United au anuntat marti ca sunt dispusi sa vanda gruparea de pe Old Trafford, care nu reuseste sa-si recapete gloria de altadata, informeaza AFP.

- Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Și, pentru ca a facut performanța in sportul care i-a adus succes, starul portughez a primit acum și rasplata. In urma cu puțin timp, internaționalul a atins cifra record de jumatate de miliard de urmaritori pe pagina personala de…

- A devenit cunoscuta decizia conducerii lui Manchester United cu privire la viitorul atacantului portughez Cristiano Ronaldo la club, transmite The Athletic. Potrivit publicației, echipa are in vedere varianta rezilierii anticipate a contractului cu jucatorul. Critica lui la adresa clubului poate fi…

- Manchester United ar urma, potrivit Metro UK, sa-l amendeze cu un milion de lire sterline pe Cristiano Ronaldo, ca urmare a interviului exploziv acordat lui Piers Morgan. In acest interviu, portughezul l-a criticat dur pe antrenorul Erik Ten Hag, a criticat conducerea Manchester United si criteriile…

- Cristiano Ronaldo a vorbit fara menajamente despre relația pe care o are cu conducerea clubului in care a revenit pentru un al doilea mandat, Manchester United. Starul fotbalului dezvaluie intr-un interviu exploziv ca a fost tradat dupa revenirea pe Old Trafford. Cristiano Ronaldo, dupa ce fost facut…

- Tehnicianul lui Manchester United, Erik ten Hag, a confirmat vineri ca fotbalistul Cristiano Ronaldo a refuzat sa intre din postura de rezerva in meciul de miercuri cu Tottenham Hotspur, iar acum se antreneaza departe de prima echipa a clubului, informeaza Reuters.. Fii la curent cu cele mai…

- Khabib Nurmagomedov (34 de ani), fostul campion mondial din UFC, este un mare fan al fotbalului, iar printre formațiile sale preferate este Manchester United. Luptatorul are o relație de prietenie cu starul ”diavolilor”, Cristiano Ronaldo. Luptatorul rus s-a retras din MMA in 2020, insa are un record…

- Atacantul lui Manchester United, Cristiano Ronaldo, a fost acuzat de Federația de Fotbal pentru o inregistrare in care apare ca a lovit un telefon din mana unui fan. O inregistrare video a fost distribuita pe rețelele de socializare, alaturi de comentarii in care se afirma ca Ronaldo a spart telefonul…