Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Hanganu a murit joi, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus (COVID-19). Un politist de 34 de ani din Brasov a murit dupa ce s-a infectat cu COVID. Ionut Hanganu era seful Biroului de Investigatii Criminale Starea de sanatate a politistului s-a degradat rapid. Ionuț Hanganu a fost intubat,…

- In urma cu trei zile barbatul posta pe pagina sa de socializare cat de grea este lupta cu aceasta boala. „Protejati-va cat puteti. Eu lupt de 5 zile si n-am castigat nimic inca in lupta cu boala!". Colegii sai din jandarmerie transmit ca regreta profund pierderea lui si sunt alaturi de familia indurerata.…

- Echipa de polo pe apa CSM Oradea a anunțat, marți, pe site-ul sau, ca nu va participa la al doilea turneu din Superliga Naționala, de la Brașov, in contextul in care exista 12 teste pozitive la COVID-19 in...

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis, marți, ca de la inceputul pandemiei de COVID-19 au murit, in urma infectarii cu noul coronavirus, un numar de 33 de cadre din randul personalului medical.Citește și: Cozmin Gușa prevede violențe de strada in Europa: 'Musulmani versus creștini' „Pana…

- Pandemia coronavirus a impins aproape toate națiunile din Orientul Mijlociu intr-o recesiune economica in acest an, unele iși vor reveni, cu doua excepții conform unui raport al Fondului Monetar Internațional publicat luni. Liban și Oman nu iși vor reveni prea curand, iar acest lucru se datoreaza situație…

- Gheorghe Ciul, directorul ziarului „Unirea” din Alba Iulia, a fost rapus de noul coronavirus. ## A lucrat mai bine de 40 de ani in presa Gheorghe Ciul, directorul editorial al ziarului „Unirea” din Alba Iulia, unul dintre cei mai apreciați și longevivi directori de media din județul Alba, a murit la…

- O eleva de la Colegiul „Anghel Rugina” din Vaslui a fost confirmata cu noul coronavirus. Colegii fetei se afla, in prezent, in carantina timp de 14 zile. Astfel, elevii din clasa in care invața el...

- O angajata a Ministerului Sanatații a fost testata pozitiv cu coronavirus, anunța Antena 3. Este vorba despre o angajata de la resurse umane. Aceasta a inceput sa aiba simptome in weekend, iar luni nu a fost la serviciu. Momentan, angajata MS se afla in izolare la domiciliu, urmand sa fie transportata…