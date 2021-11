Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 17 ani a decedat, luni, dupa ce s-a rasturnat cu o masina, in localitatea Ivanesti, comuna Padureni, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui.

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, nu poate trece peste pierderea fiului sau de acum 35 de ani. Baiatul avea 18 ani și a a murit in somn. ,„Cel mai mare regret al vieții mele este ca mi-a murit fiul la 18 ani. In rest, nu am regrete in decursul vieții. Nu ține de noi, ține de Doamne-Doamne,…

- Romania numara zilnic sute de morti din cauza COVID-19, iar cazurile noi, desi ceva mai putine fata de zilele trecute, pun in continuare presiune pe spitale. Aproape 13 mii de romani au aflat in 24 de ore ca sunt bolnavi.

- Lacrimi și durere pentru toți cei care au cunoscut-o pe Cristina, o adolescenta de doar 16 ani ce a fost omorata pe o trecere de pietoni din Constanța. Un șofer beat la volan a lovit-o din plin, iar fata a murit la spital din cauza ranilor grave.

- In schimb, rudele au așteptat ore in șir langa coșciug, asta dupa ce abia au facut rost de o mașina care sa le aduca defunctul repede la cimitir. Apropiații barbatului mort de covid știau ca daca se intind prea mult cu inmormantarea risca sa fie amendați sau chiar sa intre in contact cu virusul. Rudele…

- Toma Simionov a caștigat doua titluri olimpice alaturi de Ivan Patzaichin, la Moscova și la Los Angeles. „Niciodata nu ne-am certat. Rar un om ca el”, spune marele canoist, in ziua in care Ivan Patzaichin a incetat din viața. De la Siliștea Snagovului, undeva in apropierea Bucureștiului, Toma Simionov…