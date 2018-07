Stiri pe aceeasi tema

- Ce spune șeful Poliției TF Gorj, NAȘUL celor doi! Detalii cutremuratoare au ieșit la iveala, dupa dubla crima, urmata de sinucidere la Balești. Soțul polițistei care și-a impușcat mama și fiul de șase luni, dupa care și-a pus capat zilelor cu același pistol, a dat declarații in fața…

- O femeie din Târgu-Jiu, polițista, si-a împuscat mortal mama, apoi s-a sinucis, în localitatea Balesti din judetul Gorj.Fiul de șase luni al acesteia a fot împușcat și el, fiind ranit grav. Bebelușul a murit în spital. Si fiul politistei, de numai sase luni,…

- Soția unui polițist din cadrul Poliției Matasari ar fi folosit pistolul din dotarea polițistului, cu care și-a impușcat mortal mama, dupa care s-a sinucis cu aceeași arma, au precizat surse judiciare pentru Libertatea. De asemenea, femeia din localitatea Balești ar fi polițista in cadrul Poliției…

- Din primele informatii femeia este din Balești și este polițista. In aceasta dupa-amiaza aceasta și-a impușcat mortal mama, și-a ranit grav fiul care acum se afla la UPU Targu Jiu dupa care s-a sinucis. Articolul Surse: Polițista din Gorj și-a impușcat MORTAL mama și apoi s-a SINUCIS! Fiul acesteia,…

- Grecia este in doliu, dupa cele mai grave incendii de vegetație din ultimii 11 ani. Cel puțin 74 de oameni au murit și aproape 200 au fost raniți, in urma incendiilor de vegetație care au izbucnit in apropiere de Atena. Bilanțul ar putea sa fie și mai tragic, caci zeci de oameni sunt inca dați disparuți.…

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, ar fi spus familiei si prietenilor ca este dispus sa coopereze cu investigatorii federali pentru a micsora presiunea asupra sa si a familiei sale, conform unor surse citate de postul CNN, scrie Mediafax.

- Aproape 200 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la mitingul PSD de sambata seara, cele mai multe cazuri fiind de lesin.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, in seara de sambata, la mitingul PSD, 171 de persoane au avut nevoie de ingriji medicale,…

- Cunoscuta cantareata Niculina Stoican, care locuieste in Targu Jiu, a fost surprinsa sa afle ca o vecina spune despre ea ca nu o saluta. „Este pe locul I in preferintele mele. Si este si vecina la bloc, dar nu ma vede c&...