- Sute de persoane, rude, cunoștințe, prieteni, dar și admiratori au venit sa-l conduca pe ultimul drum pe Petrica Mițu Stoian. Indragitul interpret de muzica populara a murit sambata in urma unor complicații medicale.

- Oamenii continua sa soseasca la Craiova, pentru a-și putea lua ramas bun de la maestrul Petrica Mațu Stoian. Atat cei care l-au cunoscut, colegi de breasla, cat și cei care l-au iubit și i-au ascultat muzica au dorit sa ii aduca un ultim omagiu. Constantin Enceanu este pur și simplu inmarmurit de durere…

- Cantrețul de muzica populara Petrica Mițu Stoian ar fi murit din cauza tratamentului cu oxigen pe care l-a facut la un spital privat, arata primele rezultate ale autopsiei. Acesta a fost intrenat la...

- Parchetul de pe langa Judecatoria Resita, judetul Caras-Severin, a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, in cazul decesului cantaretului de muzica populara din judetul Mehedinti, Petrica Mitu Stoian. Procurorii cerceteaza modul in care artistul a decedat la Spitalul Judetean Resita, dupa ce…

- Cunoscutul cantareț de muzica populara Petrica Mițu Stoian a decedat sambata, la Spitalul Județean din Reșița, iar IPJ Caraș-Severin a anunțat astazi ca in acest caz a fost deschis un dosar penal. „Astazi, in jurul orei 10.00, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului…

- Petrica Mițu Stoian, un cunoscut cantareț de muzica populara, a murit sambata seara. Cu cateva ore mai devreme, acesta ajungea la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Reșița, simțindu-se foarte rau in perioada de recuperare post-Covid.

- Cunoscutul interpret de muzica populara a murit fulgerator, sambata seara, dupa ce a ajuns la spital in stare critica. Artistul de muzica populara Petrica Mițu Stoian, de 61 de ani, a murit, sambata seara in urma unui șoc septic. Petrica Mițu Stoian a fost internat in stare grava la sectia ATI de la…

