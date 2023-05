Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de Begrad, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian, citat de digi24.ro. Atacul armat a avut loc joi seara,…

- Dupa tragedia care a avut loc intr-o școala din Belgrad, acolo unde noua persoane au fost impușcate mortal de un elev de 13 ani, in Serbia a avut loc un al doiea atac armat, de data aceasta, in orașul Mladenovac, situat la o distanța de 60 de km sud de Capitala. In urma masacrului, alte […] The post…

- Serbia era cufundata joi in tristete, la o zi dupa un atac armat fara precedent intr-o scoala din Belgrad in timpul caruia un elev de 13 ani a ucis opt colegi ai sai si un gardian, informeaza AFP. Orele din toate scolile din aceasta tara din Balcani cu circa 7 milioane de locuitori au inceput […] Articolul…

- Politia din Bosnia a anuntat joi arestarea unui tanar in varsta de 18 ani care amenintase in retelele sociale ca va copia atacul armat in care un elev din Serbia si-a ucis miercuri opt colegi si un agent de paza al scolii, informeaza Reuters.

- Serbia era cufundata joi in tristete, la o zi dupa un atac armat fara precedent intr-o scoala din Belgrad in timpul caruia un elev de 13 ani a ucis opt colegi ai sai si un gardian, informeaza AFP.

- Mii de oameni au ieșit in strada in noaptea pe miercuri spre joi, la Belgrad, ca sa aprinda o lumanare și sa aduca flori in memoria copiilor uciși in masacrul de la școala. Strada unde s-a petrecut tragicul incident și un bulevard din apropiere au fost aproape blocate.

- Fiica antrenorul echipei masculine de volei SCM Zalau, Dragan Kobiljski, a fost ucisa in atacul armat petrecut miercuri intr-o scoala din Belgrad si soldat cu noua morti, relateaza presa sarba.

- Guvernul de la Belgrad a decretat trei zile de doliu național, incepand de vineri, 5 mai, dupa cum a anunțat ministrul Educației din Serbia, Branko Ruzic. Decizia vine dupa tragedia ce a avut loc intr-o școala, unde noua persoane au fost impușcate, dintre care opt sunt copii.