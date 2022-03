Lacrimi și aplauze pentru Zelensky Președintele Ucrainei a fost aplaudat de tot Parlamentul European dupa discursul sau din sesiunea plenului. Unii dintre oficiali au plans cand au auzit apelul lui Zelensky: „Nu pot sa spun buna dimineața sau buna dupa-amiaza sau buna seara, pentru ca in fiecare zi pentru unii, aceasta zi nu este buna. Pentru unii oameni, aceasta zi […] The post Lacrimi și aplauze pentru Zelensky appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ținut un discurs live, printr-un apel video, in Parlamentul European, marți la pranz. „Este o tragedie ce se intimpla in Ucraina, mii de oameni au fost uciși. Dar sunt și fericit acum, cand vad ca suntem uniți și soldații iși apara libertatea”, a spus Zelensky.…

- O traducatoare a postului de televiziune german „Welt” izbucnește in lacrimi in timp ce traduce discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Imaginile emoționante au fost postate și pe rețelele de socializare și au devenit rapid virale. In discurs, Volodimir Zelenski indeamna liderii lumii…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis, luni, pe contul sau de Twitter un mesaj de mulțumire pentru Romania și pentru sprijinul privind aderarea la UE și ajutorul semnificativ pe linia de aparare. ”Sunt recunoscator Romaniei pentru contribuția sa semnificativa la capacitațile de aparare…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins, duminica, o oferta rusa de negocieri in Belarus, spunand ca Belarus a fost complicele Rusiei in invazia din Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a anunțat ca delegația rusa, din care fac parte reprezentanți ai ministerelor de externe și de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, in cursul noptii de joi spre vineri, ca cel putin 137 de ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei rusesti, iar 316 au fost raniti. „Astazi, am pierdut 137 de eroi, cetatenii nostri, militari si civili. Alti 316 ucraineni au fost raniti…

- Piloții unei aeronave a companiei Ryanair, care efectua un zbor pe ruta Milano-Otopeni, au anunțat duminica, cu puțin timp inainte de aterizare, un posibil incendiu la bord. Din fericire, cei 151 de pasageri au fost debarcați in siguranța. Reprezentanții Aeroportului Henri Coanda au anunțat ca aterizarea…

- Europarlamentarul PNȚCD Cristian Terheș și alți șase colegi din alte țari au fost sancționați de Parlamentul European pentru ca nu sunt prezenți la lucrarile PE, deoarece nu pot intra in cladire pentru ca nu dețin certificat verde. Cristian Terheș a anunțat pe Facebook, luna trecuta, ca nu a fost lasat…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca face plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, suma totala autorizata la plata fiind de 3.461.675 lei pentru 105 solicitanti. ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin centrele judetene, informeaza…