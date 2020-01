Lacrimi la oficializarea Brexit-ului. Euroarlamentarii şi-au luat adio cu emoţie de la colegii lor britanici VIDEO Dupa votul de miercuri, presedintele PE David Sassoli a declarat ca europarlamentarii sunt profund intristasi sa vada ca Marea Britanie paraseste UE. Adresandu-se europarlamentarilor britanici, el a spus: "Apreciem sincer toata munca voastra din ultimii ani". "Parasiti UE, dar veti fi in continuare parte a Europei", a afirmat Sassoli. Votul din Parlamentul European are loc dupa finalizarea procesului de ratificare in Regatul Unit si dupa avizul favorabil dat saptamana trecuta de Comisia pentru afaceri constitutionale din PE. Reprezentantul regatului Unit la UE Tim Barrow a depus… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Brexitul, reducerea diferențelor de salarizare intre femei și barbați, a 75-a aniversare a eliberarii lagarului de exterminare nazist de la Auschwitz, stadiul negocierilor vizand extinderea UE la Balcanii occidentali sunt principalele teme ale actualei sesiuni plenare a PE ale carei lucrari se desfașoara…

- Parlamentul britanic a aprobat joi seara legislatia care îi va permite Regatului Unit sa paraseasca Uniunea Europeana pe 31 ianuarie cu un acord, punând astfel capat unei perioade de trei ani de incertitudini legate de termenii acestui divort fara precedent, relateaza Reuters și AFP.Parlamentarii…

- Consatenii il privesc ca pe un ciudat. El știe asta și ridica din umeri, iar ochii albaștri, ascunși de ochelari de riduri nu privesc nici trist, nici acuzator. Doar cand se uita catre porumbei, fața i se lumineaza. Radu Stan, un batran de 80 ani din comuna Cojasca, județul Dambovița, intra in noul…

- Prime Minister Ludovic Orban will pay a working visit to Brussels, at the headquarters of the European institutions and NATO, on January 7-9. According to a Government's release, the head of the Bucharest Executive will have meetings with the President of the European Commission, Ursula von der…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a calificat drept un "pas important" votul dat vineri la Londra de Camera Comunelor in favoarea acordului privind Brexit si i-a cerut premierului britanic Boris Johnson sa caute stabilirea unei viitoare relatii echilibrate intre Londra si Bruxelles,…

- Uniunea Europeana s-a declarat vineri pregatita pentru negocierea viitoarei sale relatii cu Londra, dupa victoria clara obtinuta de premierul britanic Boris Johnson in alegerile parlamentare desfasurate joi in Regatul Unit, transmit Reuters si AFP. ''Noi suntem pregatiti. Ne-am…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale 2019 s-a incheiat in Europa, Asia, Africa si Australia, dar continua in alte zone ale globului pana luni, la ora 7.00. Pana la ora 24.00 au votat 648.426 de persoane la sectiile din strainatate.

- Potrivit șefului statului, pana la dezbaterea moțiunii de cenzura in Parlament mai sunt doua-trei zile, timp in care partenerii majoritații parlamentare mai pot sa se așeze la masa de discuții.