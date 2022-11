Lacrimi de bucurie în timp ce locuitorii din Herson salută reporterii ajunși acolo Locuitorii satului Blahodatne din regiunea Herson, recent recucerit de forțele armate ucrainene, i-au salutat vineri (11 noiembrie) cu lacrimi de bucurie pe reporterii Reuters. „Va așteptam, baieți, de atat de mult timp”, a spus unul dintre satenii venind sa-i imbrațișeze pe reporteri. Rusia a declarat ca și-a retras 30.000 de militari peste raul Nipru fara a pierde niciun soldat. Dar ucrainenii „ au pictat” o imagine a unei retrageri haotice, in care trupele ruse iși paraseau uniformele, aruncau armele și se inecau in timp ce incercau sa fuga. Retragerea a marcat a treia retragere majora a Rusiei… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

