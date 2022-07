Stiri pe aceeasi tema

- O mama și-a luat adio de la viața, la doar 23 de ani, deși avea acasa o mogaldeața de numai 9 luni. Femeia s-a aruncat pe sine, in fața unui tren. In urma ei a ramas o fetita de doar 9 luni, care iși va cunoaște mama numai din fotografii. Vinerea trecuta, Kiena Dawes, 23 de ani, a sfarșit lovita…

- Tragedie cumplita pentru o familie din comuna Calarași, județul Cluj, care se afla la munca in Anglia. Fetița lor de 13 ani a murit subit, in urma unui stop cardio-respirator, iar acum au nevoie de bani pentru a-i repatria trupul neinsuflețit, pentru a fi inmormantat acasa. „S-au dus la cumparaturi,…

- Mai multe inregistrari video cu o fetița de 4 ani ucisa de rachetele rusești in timpul atacului barbar asupra orașului Vinița din Ucraina au aparut pe platformele de socializare. Mama ei, Iryna, și-a pierdut un picior in urma atacului care a fost descris de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,…

- Viața și moartea Lizei Dmitrieva, in varsta de patru ani, in urma unui atac cu rachete rusești asupra orașului Viniția din centrul Ucrainei, este simbolul unui conflict in care moartea vine adesea fara avertisment.

- Liza Dmitrieva, in varsta de patru ani, este unul dintre cei trei copii care au fost uciși in bombardamentul de joi de la Vinița, pe o strada aglomerata dintr-un oraș care scapase relativ neatins de razboi. Mama ei a supraviețuit exploziei, dar are cu rani grave. Ultimele ore din viața micuței au fost…

- Un muzician roman doboara recorduri. A reusit sa urce un pian pe muntele Everest, la peste 5.000 de metri altitudine si a cantat acolo mai bine de doua ore, chiar daca temperaturile erau sub limita inghetului. Inainte de concert, artistul si-a cerut in casatorie logodnica aflata in Romania, printr-un…

- Tragedie cumplita pentru o familie din Anglia, dupa ce un adolescent s-a prabușit brusc și a murit in clasa, la scurt timp dupa ce i-a spus bunicii sale „Te iubesc''. Ted Sanderson, in varsta de 14 ani, trebuia sa fie transportat de urgența la Spitalul Universitar James Cook, dupa un episod medical…

- Durere pentru mai multe familii de romani, dupa ce trei persoane au murit, iar alte doua sunt ranite, in urma unui cumplit accident de circulatie care a avut loc pe o autostrada din Cehia. Toti se aflau in drum spre Romania si se intorceau acasa intr-o dubita. Remorca a fost fost lovita de un sofer…