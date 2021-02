Lăcrămioarei Perijoc i s-a anulat turneul mondial de calificare la Olimpiadă! Cu o ambiție de fier, o mentalitate de invingatoare, sute de ore de antrenamente și zeci de sacrificii, Lacramioarei Perijoc nu ii sta nimic in cale in drumul spre Tokyo! La primul concurs la care a participat in acest an, cea mai buna pugilista din Romania a boxat pentru prima oara la categoria 51 de kilograme, categorie la care vrea sa boxeze și la Jocurile Olimpice. Pentru asta a slabit 11 kilograme! „Cand am inceput slabirea pentru categoria aceasta am inceput din 62 jumatate, poate mulți nu cred, ba da, am ajuns in 51 la primul turneu din anul acesta. Mult mai bine, ma simt exact cum sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

