- Un tanar intors din Irlanda in Bacau a scapat cu viața in urma unui accident rutier doar pentru ca mașina pe care o conducea avea volanul pe dreapta. Autoturismul in care se afla Cosmin Artene a fost lovit, marți, de un TIR si aruncat intr-un șanț pe E85, la ieșirea din localitatea bacauana Nicolae…

- 1. Ce va motiveaza in viața?– Viața are sens atunci cand indeplinim ceea ce dorim, iar ceea ce dorim este identificabil in setul de dorințe fundamentale care ne caracterizeaza pe fiecare in parte. Daca este sa analizez ce m-a motivat pana acum, gandindu-ma la motivațiile intrinseci, pornite din valorile…

- Nici vremea rea, nici starea de alerta sau condițiile de pandemie nu i-au ținut deoparte pe membrii Asociației Bronx People care, in colaborare cu Centrul de Transfuzii Județean Bacau, a organizat cea de-a VI-a ediție a campaniei „Speranța pentru viața! Doneaza sange!”. Prima campanie a avut loc in…

- 1 Ce va motiveaza in viața?Sa vad rezultate concrete ale muncii mele. Atunci cand vad proiecte care incep sa prinda viața și care aduc o schimbare in bine, cat de mica, capat increderea de a merge mai departe și de a intreprinde ceva nou. 2 Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic […]…

- Masaj și stimulare motorie pentru achiziționarea posturilor și mișcărilor fundamentale (controlul capului, poziția șezând, rostogolirea, târârea, mersul). Kinetoterapie pentru bebeluși, dar și pentru copii și adolescenți. Diagnostic rapid. Evaluare posturala globala, stimulare pshihomotorie,…

- In familia veteranului Neculai N. Groza, din Frumușelu, sat de legenda din comuna Glavanești, a fost mare sarbatoare. Singurul veteran de razboi care mai este in viața acolo a implinit 100 de ani. Am ajuns la Frumușelu alaturi de vicepreședintele Filialei „Colonel Corneliu Chirieș” Bacau a Asociației…

- De cateva ori in viața trecem, daca avem voința/ curaj, prin ceea ce psihologii numesc a fi, pornind de la o legenda nascuta in cel mai lung lanț muntos din lume, Anzii Cordilieri, incercarea vulturului. In fața acestei probe te inghesuiesc frica, deznadejdea, suferința, lipsa de incredere, ispita renunțarii…

- Asociația bacauana „Lumina” implementeaza in aceasta perioada, pana la sfarșitul lunii iunie 2021, proiectul „Terapie ocupaționala pentru copii cu boli incurabile”, finanțat de TELUS Internațional. Copiii și tinerii dignosticați cu afecțiuni limitatoare de viața sau amenințatoare de viața internați…