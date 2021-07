Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Diego Maradona nu a fost pe deplin elucidata. Cel considerat cel mai bun jucator de fotbal din istorie a decedat in 25 noiembrie 2020, rapus de un atac de cord. „Butoiașul atomic” fusese supus anterior unei operații pe creier pentru indepartarea unui hematom. Ce s-a intamplat in perioada…

- Razvan Luțac, reporterul GSP prezent pe Arena Naționala la meciul dintre Franța și Elveția, caștigat de elvețieni la loviturile de departajare, a remarcat un detaliu inedit al incleștarii din optimile EURO 2020. Meciul-spectacol de pe Arena Naționala, incheiat la egalitate dupa 120 de minute, scor 3-3,…

- Iubitul Ramonei, cel cu care femeia ucisa in Argeș statea de cateva luni, e șocat dupa ce a aflat ca partenera sa de viața a fost omorata de fostul concubin. Barbatul se pregatea maine sa-și sarbatoreasca persoana iubita, insa acum o va inmormanta

- Regina poporului Zulu, Mantfombi Dlamini-Zulu, care a murit neașteptat saptamana trecuta, a fost inmormantata in cadrul unei ceremonii private desfașurate in provincia KwaZulu-Natal din Africa de Sud, informeaza BBC . Ea fusese desemnata regent al celui mai mare grup etnic din Africa de Sud in luna…

- Curtea de Apel Pitești a decis joi plasare sub arest la domiciliu a celor doi polițist acuzați de purtare abuziva și lovituri cauzatoare de moarte in cazul barbatului din Argeș care nu a vrut sa se indeparteze de la locul unui incendiu. De asemenea, Tribunalul Militar București a decis arestarea preventiva…

- Membrii juriului din procesul lui Derek Chauvin s-au retras luni pentru a delibera cu ușile închise cu privire la responsabilitatea polițistului alb în moartea lui George Floyd, potrivit AFP. „Trebuie sa fiți absolut imparțiali”, le-a spus judecatorul Peter Cahill, îndemnându-i…

- Barbatul de la Pitesti, care a murit dupa ce a fost pus la pamant de politisti, a fost asfixiat, a spus, duminica dimineata, medicul legist, in urma autopsiei care a fost realizata astazi. „Cauza mortii este asfixia mecanica”, a declarat medicul legist. In plus, cauza mortii a fost una violenta, a precizat…

- Contactat de Libertatea pentru lamuriri, reprezentantul IPJ Argeș spune ca nu vazuse filmarea la momentul declarațiilor, dar și ca barbatul trantit de agent s-ar fi ridicat apoi „ca și cum ar face flotari cu polițiștii in spinare”. Un barbat de 63 de ani a decedat vineri in fața Autogarii de Sud din…