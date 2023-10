Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Miltos Yerolemou, celebru pentru rolul Syrio Forel, din faimosul serial Game of Thrones (Urzeala Tronurilor), se afla la Dumbravița, localitatea lipita de Timișoara. Acesta face parte din juriul festivalului de film SF The Galactic Imaginarium.

- Ultimul weekend de concerte pe tramvaiul platforma din Piața Unirii ne aduce doua evenimente. Sambata, 16 septembrie, ora 20: Reissa Peștenaru, concert de muzica ușoara și jazz Reissa este absolventa a școlii de muzica Filaret Barbu din Lugoj, unde a studiat pian și teorie muzicala timp de 8 ani. In…

- La data de 26 spre 27 august a.c., polițiștii Serviciului Rutier și ai Biroului Rutier impreuna cu cei de la ordine publica au desfașurat o acțiune cu efective marite pe raza municipiului Timișoara și in zonele adiacente, pentru reducerea riscului rutier in randul participanților la trafic, combaterea…

- FRF și TAS nu au rezolvat nici acum cazul FC Brașov sau Spartag Progresul in liga secunda, astfel ca Dumbravița incepe noul sezon cu un meci amanat. Ardelenii nu au primit licența dar s-au adresat Tribunalului elvețian, in timp ce gruparea bucureșteana așteapta decizia pentru a continua in „B”, sau…

- CSC Dumbravita trebuia sa debuteze in noul sezon sambata, in deplasare, fie cu Progresul Spartac Bucuresti, fie cu FC Brasov. Cea din urma nu a primit licenta pentru Liga 2 si s-a adresat TAS iar astazi FRF a decis amanarea jocului deoarece hotararea tribunalului, asteptata pe 30 iulie, a fost de asemenea…

- Timisoara e din nou capitala padelului in weekend, cu ocazia etapei Open I din cadrul Circuitului Profesionist de Padel. La baza de la Dumbravita sunt asteptati zeci de sportivi profesionisti din toata tara. Dupa etapele din Bucuresti și la Brașov, baza sportiva Padel Center Timișoara (Dumbravița, strada…

- Iubitorii de preparate la ceaun sunt așteptați sambata, 22 iulie, la Festivalului Tocaniței din Dumbravița. Ajuns la cea de-a noua ediție, evenimentul vine in acest an cu noutați și doua zone de desfașurare. Comercianții vor incinge focul sub ceaune inca de dimineața, iar in partea a doua a zilei bucatarii…

- CSC Dumbravita a avut un final de saptamana cu doua teste. In primul, disputat ieri, alb-verzii au remizat, scor 1-1, la Giarmata, cu Unirea Dej. Astazi, formatia timiseana s-a deplasat peste granita, unde au jucat un meci fara goluri cu divizionara secunda sarba OFK Varset. In aceste jocuri in angrenajul…