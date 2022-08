Din lacul Samtisersee, aflat la o altitudine de 1209 metri in munții Alpstein și care avea o suprafața de 13 hectare, a ramas doar o baltoaca, relateaza Blick . Oricine face drumeții in masivul Alpstein, Alpii Appenzell din Elveția, va observa ca seceta nu se ocolește nici macar la lacurile montane elvețiene. Imaginile arata cum nivelul apei din lac a scazut drastic in ultimele saptamani. „De la distanța arata acum mai degraba ca o baltoaca decat ca un lac de munte”, spun cei care fac trasee turistice in zona View this post on Instagram A post shared by appenzellerin on tour (@appenzellerin_on_tour)…