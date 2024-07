Stiri pe aceeasi tema

- Toate sondajele dinaintea alegerilor parlamentare de azi din Marea Britanie crediteaza Partidul Laburist cu o victorie majora, dupa o lunga perioada de guvernare conservatoare care a sfarșit prin a dezamagi electoratul. Liderul stangii, Keir Starmer, se pregatește deja sa preia fraiele guvernului, in…

- Experți din Marea Britanie avertizeaza ca pandemia Covid „nu a disparut”, in condițiile creșterii infecțiilor și a spitalizarilor despre care se crede ca au fost cauzate de noi variante ale virusului, scrie „The Independent”. Potrivit experților citați de cotidian, un nou grup de mutații Covid a aparut…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, la sediul central al partidului, ca liberalii vor ramane la guvernare „daca nu ne impinge nimeni pe scari”. „Daca nu ne impinge nimeni pe scari, cum se spune”, a zis Ciuca, despre prezența PNL de la guvernare, „noi am fost și suntem un partid echilibrat,…

- Vodca de producție interna a crescut in popularitate in Rusia, deoarece localnicii se orienteaza din ce in ce mai mult catre opțiunile de bauturi spirtoase mai accesibile, in locul alternativelor mai scumpe din import, potrivit unei analize a publicației IntelliNews. Ca urmare a creșterii lor rapide,…

- Un senator USR propune ca funcționarii ANAF sa plateasca amenzi ”daca nu respecta termenele și obligațiile care le revin in relația cu contribuabilii”, se arata intr-un comunicat transmis de partid. Inițiativa legislativa a fost depusa de Cristian Bordei, senator USR de Cluj. Spre exemplu, nerespectarea…

- Un nou ciclon pune stapanire pe Romania. Temperaturile se prabușesc, iar la munte vor fi lapovița și ninsori. Elena Mateescu, directorul ANM, a prezentat prognoza meteo actualizata. Potrivit ANM, nu scapam de valul de aer polar nici in perioada urmatoare. Iata cum va evolua vremea la nivelul intregii…

- De la mijlocul acestei saptamani, temperaturile incep sa scada brusc și puternic din cauza unui front atmosferic rece care va cuprinde Romania și va aduce ploi, furtuni locale și intensificari ale vantului. Incepand de joi, vremea va deveni extrem de rece pentru aceasta perioada, iar contrastul va fi…