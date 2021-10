LabSchool, soluția pentru copilul tău curios Curiozitatea copiilor consta in bucuria de a descoperi, de a explora, din nevoia de a gasi raspunsuri. Stimuland și cultivand curiozitatea micuților, pot spori performanțele școlare ale acestora. Laboratorul educațional privat LabSchool Targu-Mureș, din Piața Republicii nr. 47, cu predare in limba romana și maghiara, organizeaza activitați extrașcolare, elevilor din clasele I-XII... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Autism Baia Mare anunța cu mare interes lansarea proiectului „Laboratorul de creație și gradinarit”, in cadrul caruia vor fi organizate pana in luna decembrie 2021 ateliere de creație și gradinarit pentru minim 40 de copii și tineri cu diverse tulburari de dezvoltare. Gradinaritul este o activitate…

- Organizatorii Festivalului Kurtoskalacs si al deliciilor dulci, programat la sfarsitul acestei saptamani la Sfantu Gheorghe, au anuntat anularea evenimentului din cauza situatiei epidemiologice. "De cateva zile urmarim cu ingrijorare cifrele cu incidenta COVID-19 din Sfantu Gheorghe. Din pacate tendinta…

- His Beatitude Patriarch Daniel extended his blessing to all students, professors and parents ahead of the new academic year 2021-2022, basilica reports. In his message, His Beatitude asked for God’s help upon students during their study, research, and other activities that develop and deepen…

- Proiect de anvergura dedicat viitorilor specialiști in stomatologie Laboratorul include creații semnate de celebrul designer american Karim Rashid, conceptul arhitectural fiind realizat de Ada Tache Evenimentul de inaugurare a salii DENT ESTET a reunit conducerea facultații, studenți și parteneri ai…

- Sub conducerea lui Ionel Bogdan, Județul Maramureș și Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare aflat in subordinea Consiliului Județean au pierdut cel de-al doilea aparat de radioterapie, in valoare de aproximativ 1 milion de euro, acesta fiind trimis la Craiova. Laboratorul de…

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca solutia agreata privind desfasurarea cursurilor in scoli cu prezenta fizica este una normala, dar a subliniat ca este foarte importanta respectarea masurii privind portul mastii, atat de catre elevi, cat si de catre profesori, pentru a limita semnificativ riscul…

- Sapte medicamente unice care vizeaza, in principal, afectiuni din cadrul programelor nationale de sanatate figureaza, de astazi, pe lista celor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala. Cele sapte medicamente sunt utilizate in boli oncologice,…

- 56 de persoane sunt internate la ATI The post 156 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 156 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2 Credit autor: Realitatea De Mures. Source