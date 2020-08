Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a cerut justitiei britanice sa interzica publicarea numelor celor cinci prieteni care i-au luat apararea in presa in urma atacurilor la care a fost supusa din partea mai multor tabloide din aceasta tara, a anuntat joi site-ul cotidianului Daily Mail, citat de…

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a cerut justitiei britanice sa interzica publicarea numelor celor cinci prieteni care i-au luat apararea in presa in urma atacurilor la care a fost supusa din partea mai multor tabloide din aceasta tara, a anuntat joi site-ul cotidianului Daily Mail, citat de…

- Meghan, ducesa de Sussex si sotia printului Harry al Marii Britanii, a vorbit despre moartea lui George Floyd, afro-americanul care a decedat saptamana trecuta in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis.

- Lui Meghan nu i-a fost greu sa-i explice lui Harry interesul pe care il are la Luis Segura , acum in varsta de 41 de ani. Iubitul din tinerețe al lui Meghan este astazi unul dintre cei mai populari agenți imobiliari printre VIP-urile din Los Angeles, susține Daily Mail. Segura se ocupa și de vanzarea…

- Intitulata "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family" va fi lansata la nivel mondial in 11 august. Atunci, va fi vanduta si in editie pentru Kindle la 12,99 dolari. Biografia printului Harry si a lui Meghan Markle a ajuns numarul unu in Top 10 pe Amazon New York, in…