- Labradorul Liggy, un caine de asistența care o ajuta pe stapana sa, o britanica aflata in scaun cu rotile, atat la serviciu, cat și acasa, este un exemplu al modului in care animalele pot sa ii ajute pe oamenii cu handicap sa devina independenți, potrivit The Sun, anunța MEDIAFAX.Cainele o…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat miercuri ca a vorbit in prealabil cu premierul Japoniei in legatura cu conditiile de detentie ale fostului presedinte al aliantei Renault-Nissan, Carlos Ghosn, transmite Reuters potrivit Agerpres. "I-am spus de cateva ori premierului Shinzo Abe ca…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat marti ca asteapta propuneri de reglementare a comportamentului politistilor, dupa ce fortele de ordine au fost acuzate de mai multe ori de brutalitate, inclusiv la protestele impotriva reformei pensiilor, transmite DPA, citat de

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a transmis, in mesajul de Anul Nou, ca intentioneaza sa continue planul controversat de reformare a sistemului pensiilor, in pofida protestelor, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."Reforma pensiilor, pentru care am asumat angajamentul…

- Prima întâlnire bilaterala între președintele rus Vladimit Putin și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski a început luni seara, la Paris, unde are loc un summit în format Normandia dedicat relansarii procesului de pace în Ucraina, alaturi de președintele francez…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a pledat, joi, pentru implicarea tarilor europene intr-un eventual acord care ar inlocui Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) si a transmis Rusiei ca ar accepta un moratoriu privind instalarea unor sisteme de rachete in Europa.Presedintele Frantei…

- Ai aștepat un an intreg dupa ofertele de Black Friday? Din 25 octombrie și pana in 23 noiembrie la Flanco este Black Friday! Astfel, toți cei care trec pragul magazinelor fizice sau ale magazinului online flanco.ro au la dispoziție o luna intreaga sa se bucure de super ofertele pregatite, fara sa stea…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a explicat opinia prin dezangajarea SUA si comportamentul Turciei, stat membru al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Declaratia a fost facuta pentru saptamanalul The Economist, in editia aparuta joi. 'Trebuie clarificat acum care sunt obiectivele…