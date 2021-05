Labour Day 2021: Google omagiaza Ziua Internationala a Muncii

Stiri pe aceeasi tema

- Efectivele Inspectoratului de Politie Judetean Mures vor fi la datorie și in acest sfarșit de saptamana, pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste și siguranța de Sfintele Sarbatori de Paști de cult Ortodox, precum si de ,,Ziua Internationala a Muncii", dar și pentru a ne asigura de faptul…

- Ziua Mondiala a Securitatii si Sanatatii la Locul de Munca este marcata in fiecare an pe data de 28 aprilie. Aceasta zi este celebrata de Organizatia Internationala a Muncii OIM inca din anul 1919.Scopul acestui eveniment este sa aduca in prim planul opiniei publice importanta activitatii de prevenire…

- Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca este marcata in intreaga lume la 28 aprilie și are menirea de a sensibiliza prevenirea accidentelor la locul de munca și a bolilor profesionale. Cu aceasta ocazie, Organizația Internaționala a Muncii subliniaza ca prioritatea tuturor celor implicați…

- Imagini dintr-o duminica cu dans și voie buna la Padurea Faget, Cluj, realizate in 1891.Este posibil ca imaginile sa fie realizate in 1 mai. In anul 1889, Congresul Internaționalei Socialiste a decretat ziua de 1 mai ca Ziua Internaționala a Muncii, in memoria victimelor grevei generale din Chicago,…

- Astazi, Google omagiaza printr un Doodle nou, Ziua Planetei Pamant, sau mai simplu Ziua Pamantului. In noul Doodle evidentiaza ideea ca toata lumea, oricine, poate planta o samanta, sau un puiet, pentru viitorul planetei. Doodle de astazi arata o varietate de copaci plantati, in habitate naturale, una…

- Google deschide pagina de start, de astazi, cu un nou Doodle, prin care il omagiaza pe celebrul tipograf german Johannes Gutenberg.A trait intre 1400 1468. Alte surse dau ca an al nasterii 1398.Gutenberg a fost un metalurg, bijutier, si tipograf german, si s a facut remarcat prin contributia sa la tehnologia…

- Azi, 6 aprilie, Google a creat un noud Doodle cu care deschide pagina de start si care spune ca "Mastile sunt inca importante. Purtati o masca si salvati vieti".Totodata mai spune ca "pe masura ce COVID 19 continua sa aiba impact asupra comunitatilor din intreaga lume, ajutati la oprirea raspandirii…