„Laboratorul Staţiunii experimentale regionale Suceava” „Noi si celelalte natiuni din tara" (I)„Cea ce spune asa dara istoria Bucovinei, care pana nu demult era parte intregitoare a Moldovei, este destul si nimica nu va pute altera simburele acelei istorii. Si aceea ce spune adevarata istorie a Bucovinei este ca poporatiunea romana a ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

- Seful Cancelariei arhiepiscopului Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, preotul calugar David Oprea, a murit vineri, din cauza complicatiilor produse de Covid-19, anunta portalul ortodox Doxologia. „Astazi, 17 septembrie 2021, parintele protosinghel s-a mutat la Domnul dupa o grea perioada, in urma complicatiilor…

- Procesul de vindecare și externare al pacienților non-Covid a inceput de cateva saptamani, astfel ca, rand pe rand, pavilioanele au fost golite și pregatite pentru cei infectați.,,Operationalizarea Spitalului Sf. Parascheva din Iași, in vederea ingrijirii exclusiv a pacienților Covid, a fost un proces…

- „Readucerea moastelor Sf. Ioan cel Nou"„In toamna anului 1914 dusmanul ocupase partea de nord a Bucovinei si se pregatea sa calce intreaga tara. Atunci era amenintata si Suceava, in care se adapostesc moastele sf. marelui Martir Ioan cel Nou, Patriarhul Tarii. Fericitul intru ...

- Patriarhul Daniel a oficiat o slujba de pomenire pentru Inalt Prea Sfinția Sa Pimen Suceveanul la mormantul acestuia de la Manastirea Sihastria Putnei. Agenția de știri Basilica informeaza ca patriarhului i-au fost alaturi in rugaciune, printre alții, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, arhiepiscopul…

- Delgaz Grid, compania de distributie din cadrul Grupului german E.ON, a anuntat, vineri, ca a inregistrat peste 250 de intreruperi de scurta durata si avarii in retelele de medie si inalta tensiune, iar in prezent continua sa lucreze pentru realimentarea cu energie a circa 1.000 de clienti din noua…

- Parintii Paisie Olaru, Ilie Cleopa si Dionisie cel orb de la Colciu, toti trei originari din judetul Botosani, vor fi propusi spre canonizare, a declarat, vineri, la Botosani, mitropolitul Teofan al Moldovei si Bucovinei. Acesta a declarat, cu prilejul unei vizite la Biserica Sfantul Gheorghe din municipiul…

- Vremea in Moldova este in general instabila, iar pana la ora 21:00 este in vigoare o atenționare nowcasting cod galben de intensificari ale vantului, cu viteze la rafala in general de 55…65 de kilometri pe ora. Meteorologii au emis și cod galben de instabilitate atmosferica accentuata valabil pentru…

- Meteorologii au emis doua avertizari de vreme rea valabile in nordul Moldovei și in vestul Romaniei. Acestea sunt in vigoare sambata in județele Arad și Suceava. Meteorologii au emis portocaliu de precipitații abundente valabil sambata, pana la ora 18.00, in zona de munte și in localitațile…