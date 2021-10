Laboratorul farmaceutic german CureVac abandonează dezvoltarea primului său vaccin anti-Covid CureVac a anuntat marti ca abandoneaza dezvoltarea primului sau vaccin antiCovid, purtator de speranta la inceput, dar a carui eficienta s-a dovedit dezamagitoare. Compania – specializata in tehnologia ARN mesager – urmeaza ”sa se concentreze asupra dezvoltarii unui vaccin impotriva Covid-19 de a doua generatie”, la care lucreaza impreuna cu brtanicii de la GSK si […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

