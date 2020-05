Laboratorul din Wuhan în care s-a studiat coronavirusul, închis misterios în octombrie Guvernul francez a confirmat suspiciunile cum ca primul caz provocat de noul coronavirus ar fi aparut in Hexagon mai devreme de luna decembrie, in timp ce in SUA primul deces suspectat de COVID-19 s-a produs pe 6 decembrie, cu mai multe saptamani mai devreme decat se credea anterior. Primul pacient suspect din China a fost la inceputul lunii noiembrie, cel puțin asta susțin cercetatorii, deși mulți dintre aceștia se indoiesc de aceasta teorie. Dar, potrivit raportului obținut de NBC, se arata ca activitatea secției de inalta securitate a laboratorului din Wuhan a fost oprita in perioada 7-24 octombrie.… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune ca guvernul Statelor Unite nu a furnizat nicio dovada pentru a susține speculațiile oficialilor administrației Trump conform carora Covid-19 iși are originea intr-un laborator din Wuhan.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) reitereaza ipoteza conform careia noul coronavirus este de origine naturala, in conditiile in care presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat ca ar fi responsabil Institutul de Virologie din Wuhan (China).

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a reiterat, vineri dupa-amiaza, ipoteza conform careia noul coronavirus este de origine naturala, in conditiile in care presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat ca ar fi responsabil Institutul de Virologie din Wuhan (China), potrivit Mediafax."Am ascultat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a revenit la ipoteza potrivit careia noul coronavirus este de origine naturala, in conditiile in care presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat ca ar fi responsabil Institutul de Virologie din Wuhan (China).

- Asta in contextul in care autoritatile federale au raportat peste 2.000 de morti, pentru a treia zi la rand. Pana acum, 63.000 de americani și-au pierdut viața, numarul contaminarilor cu noul coronavirus depașind un milion de cazuri. „Si presedintele Trump a anuntat ca paraseste, saptamana viitoare,…

- „Vom vedea unde este – vom vedea de unde vine. Exista o mulțime de teorii”, a spus Trump adaugand „Chiar ne-ar putea spune China ”. Mai mult, preedintele american nu a pierdut ocazia de a-i ataca din nou pe șefii Organizația Mondiala a Sanatații, spunand ca acestora „ar trebui sa le fie rușine de…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID in China ar fi de cel puțin 4 ori mai multe decat cifrele oficiale, care arata in prezent 82.798 de bolnavi, susțin realizatorii unui studiu efectuat in Hong Kong.Studiul, citat de The Guardian, pune sun semnul intrebarii raportarea numarului de bolnavi la numai…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a dat asigurari ca noul coronavirus este de origine animala si ca nu este vorba despre o manipulare in laborator, conform tuturor elementelor disponibile, transmite Reuters."Toate probele disponibile sugereaza ca virusul are o origine animala si nu este rezultatul unei…