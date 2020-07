Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Un pacient cu Covid-19, care a avut nevoie de oxigen și are simptome, s-a externat din spital, pe baza deciziei CCR. Raed Arafat: ,,E un pericol pentru familie și apropiați” El a facut declarațiile intr-o conferința de presa alaturi de ministrul Sanatații. Intrebat cați pacienți s-au externat…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe a anuntat ca luna aceasta va incepe construirea unei cladiri modulare, in care va functiona un post de urgenta destinat exclusiv pacientilor suspecti sau diagnosticati cu COVID-19."In vederea realizarii acestei cladiri modulare,…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui a demarat o ancheta dupa ce familia unei gravide din orasul Murgeni acuza faptul ca aceasta a ajuns la spital cu contractii si a fost trimisa la unitatea suport COVID-19 din Barlad, cu suspiciune de infectare cu noul coronavirus, unde a nascut un…

- Ministrul britanic al Intreprinderilor Alok Sharma s-a autoizolat dupa ce a prezentat simptome de covid-19, in Camera Comunelor, un nou caz suspect de contaminare in Guvernul britanic, care alimenteaza critici cu privire la ridicarea masurii votului la distanta impusa deputatilor in timpul pandemiei,…

- Laboratorul de genetica moleculara din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu va fi inclus in sistemul național de testare pana la finalul acestei luni. Este misiunea noii conduceri a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, care a fost instalata in funcție, temporar, de catre Ministerul…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a declarat, marti, ca patru dintre cei 46 de pacienti internati diagnosticati cu COVID-19 se afla in stare critica la sectia de Terapie Intensiva, potrivit Agerpres.Citeste si: ALERTA Dupa decizia CEDO in cazul Kovesi, ministrul…

- Inca o saptamana de testari paralele la Laboratorul de genetica moleculara din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj, este ultima saptamana in care testele pentru depistarea COVID-19 vor fi verificate la un laborator din țara pentru confirmare.…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ridicarea interdictiei privind deplasarile in afara comunitatilor locale, odata cu inceperea relaxarii restrictiilor instituite pentru a preveni raspandirea noului coronavirus. Boiko Borisov a precizat ca pregateste proiectul de lege pentru ridicarea starii de…