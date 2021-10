Stiri pe aceeasi tema

- In luna noiembrie, studenții de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca vor primi o masa calda pe zi in valoare de 12 lei daca se vaccineaza cu schema completa pana in 20 octombrie 2021. „Pentru a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La vestea trecerii din aceasta viața a Preasfințitului Parinte Vasile, tinerii din ASCOR Cluj-Napoca au transmis un mesaj in care au schițat portretul duhovnicesc al ierarhului prin prisma interacțiunii lor cu el, conform basilica.ro „Preaiubitul nostru ierarh și-a inchinat intreaga viața…

- Peste jumatate dintre romanii care ar achiziționa dispozitive inteligente pentru casa le-ar integra in bucatarie (54%), se arata intr-un studiu de specialitate realizat de Reveal Marketing Research. Potrivit cercetarii, la nivel national, 67% dintre romani au declarat ca intentioneaza sa cumpere dispozitive…

- Nu mai puțin de 18 copii din Florești au participat la Campionatul Mondial de Karate - WUKF pentru toate varstele, organizat la Cluj-Napoca, unde au obținut performanțe notabile, a anunțat primarul celei mai mari comune din țara.

- Luni, 27 septembrie, la teatrul de vara din Baia Mare a avut loc deschiderea anului universitar 2021-2022 la Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Peste 1.000 de studenți vor studia in acest an la cele trei facultați din cadrul centrului care aparține de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca: Litere,…

- Naționala a ajuns la un singur pas de elita tenisului mondial din Cupa Davis, dupa victoria cu Portugalia din weekend precedent. Romania va intalni Peru, in barajul Grupei Mondiale din Cupa Davis. Echipa noastra va juca pe teren propriu, meciul urmand a avea loc in perioada 26-27 sau 27-28 Noiembrie…

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi contractuale , in sistemul bugetar: Referent IA – Primaria Comunei Mireșu Mare, județul Maramureș Consultant tehnic de calitate (intern) – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, județul Cluj Ingrijitor grupa de gradinița – Școala…

- Primariile vor fi obligate in curand sa instaleze in cartierele de blocuri sisteme moderne si ecologice de colectare selectiva a deseurilor, iar clasicul topogan de la ghena, pe care il intalnesti acum in majoritatea blocurilor, va disparea, a explicat astazi la RRA, ministrul mediului, Tanczos Barna.…