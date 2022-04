Stiri pe aceeasi tema

- Lucruile nu merg chiar bine in casa ta și simți ca ceva nu este in regula? Iata cele șase plante care pot alunga energia neagtiva mai repede decat te-ai fi așteptat, astfel ca daca ai macar una din ele, lucrurile se vor indrepta spre bine! Vezi cum se numesc dar și ce proprietați au!

- Razboi in Ucraina, ziua 28. Chiar daca bombardamentele de la Mariupol s-au intețit, iar o uzina a fost atacata cu bombe, ucrainenii refuza sa capituleze. Asta in timp ce Volodimir Zelenski insista asupra unei intalniri directe cu Vladimir Putin.

- Patru barbati din Chisinau sunt cercetati pentru falsificarea actelor, inclusiv europene, intr-un laborator improvizat, pentru a facilita solicitantilor plecarea la munca in Uniunea Europeana. Pentru serviciile prestate solicitau intre 150 si 500 euro, se arata intr-un comunicat de presa, citat de IPN.

- Canada a anunțat ca a aprobat vaccinul contra Covid al societații biofarmaceutice canadiene Medicago și al laboratorului britanic GSK. Acesta este primul vaccin impotriva Covid-19 conceput in Canada, transmite AFP. Vaccinul, numit Covifenz, este al șaselea autorizat pentru persoanelor cu varste peste…

- Universitatea de Vest din Timișoara a inaugurat in parteneriat cu o companie regionala un laborator de cercetare și inovare, unde studenții se pot programa sa studieze inteligența artificiala.

- Chiar daca fumezi sau te-ai lasat de curind de fumat, plaminii tai sint incarcati cu materii toxice care provin din tigari, transmite Noi.md cu referire la realitatea.net. In cele ce urmeaza, iti prezentam un remediu puternic si eficient care te va ajuta sa iti cureti plaminii de gudron si nicotina.…

- Un batran din localitatea Taure și-a pierdut viața in urma unui incendiu izbucnit in locuința, din cauza unui coș de fum improvizat. Acesta a decedat la intrarea in podul casei, in timp ce incerca sa stinga focul. Soția barbatului a suferit un atac de panica.Secția de Pompieri Nasaud a intervenit vineri…

- Pastila anti-COVID-19 produsa de Merck ramane "activa" impotriva variantei Omicron, a anunțat compania americana, pe baza rezultatelor a sase studii de laborator. Tratamentul, numit Molnupiravir, este un antiviral care trebuie administrat rapid dupa aparitia simptomelor si luat timp de cinci zile pentru…