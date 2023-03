Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de percheziții au loc miercuri in Romania și in Republica Moldova. La percheziții a fost descoperit primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania – anunța anchetatorii. S-a aflat ca acțiunea implica derularea a 15 percheziții la noi in țara și a 22 de percheziții domiciliare pe…

- Langa noi: La Iași a fost descoperit primul LABORATOR clandestin de produse care conțin substanțe dopante cu grad mare de risc Primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania a fost descoperit in urma unor perchezitii domiciliare efectuate de procurorii si politistii din Iasi, a informat…

- Primul laborator de produse anabolizante din Romania a fost descoperit la Iasi. Conform DIICOT, au fost facute perchezitii in Bucuresti si in patru judete, dar si in Republica Moldova, pentru destructurarea unei grupari specializate in fabricarea si comercializarea de substante anabolizante in Uniunea…

- Procurorii DIICOT efectueaza 15 percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași, Bacau, București, Constanța, Sibiu și alte 22 pe teritoriul Republicii Moldova, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in fabricarea și comercializarea in spațiul Uniunii Europene de substanțe…

- Procurorii DIICOT efectueaza 15 percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași, Bacau, București, Constanța, Sibiu și alte 22 pe teritoriul Republicii Moldova, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in fabricarea și comercializarea in spațiul Uniunii Europene de substanțe…

- Zeci de percheziții au loc miercuri in Romania și Republica Moldova, la o grupare care fabrica și vinde substanțe anabolizante. La percheziții a fost descoperit primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania.Procurorii DIICOT Iași și polițiștii fac 15 percheziții domiciliare in județele…

- Zeci de percheziții au loc miercuri in Romania și Republica Moldova, la o grupare care fabrica și vinde substanțe anabolizante. La percheziții a fost descoperit primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania. Procurorii DIICOT Iași și polițiștii fac 15 percheziții domiciliare in județele…

- Procurorii DNA fac, marți dimineața, percheziții in mai multe vami din estul și nordul țarii, intr-un dosar in care se investigheaza fapte de luare de mita. Potrivit DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași, in coordonare cu autoritați judiciare din Republica…