- Un laborator unde se fabrica drogul sintetic Ecstasy a fost descoperit in vecinatatea unei baze militare belgiene despre care se stie ca gazduieste o parte a arsenalului nuclear aflat la dispozitia NATO, a indicat marti seara Ministerul Apararii, transmite AFP.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun cai sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…

- Rusia pare sa fi suferit pierderi devastatoare in randurile ofiterilor de rang mediu si inferior in conflictul cu Ucraina, existand perspectiva unei eficiente militare mai slabe in viitor, a declarat Ministerul Apararii britanic luni, citat de USNews. Comandantii de brigada si de batalion au fost desfasurati…

- Bombardamentele rusesti fara incetare impotriva combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, oras-port din sud-estul Ucrainei aflat in prezent aproape complet sub controlul fortelor ruse, ar fi putut sa provoace o scurgere grava de hidrogen sulfurat in Marea Azov, o substanta extrem de poluanta, trage…

- Doua nave rusești de patrulare din clasa Raptor au fost distruse, luni dimineața, cu lovituri executate cu o drona Bayraktar in apropierea Insulei Serpilor, potrivit comandantului forțelor aeriene ucrainene. Acesta a publicat pe Facebook un clip video cu imagini filmate din drona Bayraktar TB2 de fabricație…

- Dupa site-ul Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC), și cel al Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) a fost atacat de hackeri sambata seara. Avand in vedere ca atacurile sunt similare cu cele de vineri care au vizat site-urile unor instituții, de asemenea, extrem de importante,…

- Serviciile de informații ale Ministerului britanic al Apararii au anunțat, vineri, ca doua localitați din apropierea orașului Cernihiv au fost recucerite de forțele ucrainene, potrivit BFM TV. „Armata ucraineana a recucerit satele Sloboda și Lukașivka la sud de Cernihiv, situate de-a lungul uneia dintre…