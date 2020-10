Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorii de software si de aplicatii IT, directorii de vanzari, analistii de marketing, profesionistii in domeniul medical, specialistii in robotica si in inteligenta artificiala vor deveni cele mai cautate profesii pana in anul 2050, potrivit celei de-a treia editii a Ghidului Meseriilor Viitorului,…

- Noua autovehicule, care erau cautate de autoritatile din Romania, au fost oprite la iesirea din tara, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat, acestea fiind conduse de catre cetateni bulgari.Potrivit Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Dolj, politistii de frontiera…

- Sectorul HoReCa este un sector foarte important pentru Romania, a afirmat marti ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, precizand ca din punct de vedere economic ar deschide restaurantele "maine", insa este vorba si despre sanatate, motiv pentru care decizia trebuie luata impreuna cu cineva din acest…

- "Am pierdut, în cinci ani, peste un milion de voturi. Şi, în loc să facem o evaluare corectă a ce am greşit, de fiecare dată am primit scuze din partea conducerii. În loc să fim un partid învingător, suntem azi un partid care caută să se victimizeze – uneori într-un mod ridicol. În…

- „O bataie de joc la adresa profesorilor din Romania și o minciuna a guvernului PNL, care, in decembrie anul trecut, ne asigura ca și-a angajat raspunderea pe legea bugetului de stat. De asemenea, asigura Parlamentul, ii asigurau pe toți profesorii ca aceasta creștere salariala de la 1 septembrie este…

- Avand in vedere numarul ridicat de cazuri cu coronavirus pe teritoriul Romaniei, țarile vecine se uita cu reticența cand vine vorba de turiștii romani. Din acest motiv, destinația preferata de romani a decis sa impuna noi masuri. Mai precis, este vorba despre Grecia care a decis ca romanii care doresc…

- Toate satele aparținatoare comunei Șoimuș vor fi dotate cu platforme ecologice pentru depozitarea deșeurilor. Autoritațile locale vor astfel sa ii determine pe cetațeni sa colecteze selectiv deșeurile. ”Platforme ecologice in toate satele comunei Soimus, un pas important pentru colectarea…

- In spitalele deja pline, medicii cauta cu disperare soluții pentru a face fața valului de imbolnaviri. Capitala a ramas din nou fara locuri la ATI pentru pacienții cu COVID. Autoritațile spun ca scenariul cel mai negru este cand vom ajunge la 2.000 de bolnavi la terapie intensiva.