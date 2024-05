Prezent la Conferința SYMECH 2024, organizata la Universitatea Constantin Brancuși din Targu Jiu, prof. univ. dr. ing. Fanel Iacobescu, președinte RENAR, singurul organism de acreditare recunoscut la nivel european, a prezentat mai multe teme de interes pentru consumatorii romani. Potrivit presedintelui RENAR, laboratoarele acreditate RENAR verifica și monitorizeaza permanent siguranța calitații apei și a combustibililor. […] The post Laboratoarele acreditate RENAR analizeaza siguranța combustibililor și a calitații apei first appeared on Ziarul National .