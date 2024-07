Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria si Romania au incheiat un acord de trafic. In urma incheierii acestui document se vor demara pregatirile privind construirea liniei ferate dintre orasele Szeged si Timisoara, de asemenea pana in anul 2027 se va infiinta un nou punct de trecere a frontierei - a anuntat miercuri, la Bucuresti,…

- Ministerul Apararii Naționale a confirmat ca au fost gasite resturi de la o drona in județul Tulcea, dupa ce Rusia a reluat atacurile impotriva Ucrainei langa granița cu Romania, se arata intr-un comunicat de presa.

- Ministerul Apararii Naționale arata faptul ca, in urma atacurilor cu drone lansate de Rusia in Ucraina, foarte aproape de granița cu Romania, s-a luat decizia de a trimite doua avioane F-16 in zona pentru a supraveghea situația. De asemenea, populația din Tulcea a fost avertizata prin mesaj Ro-Alert…

- Luni, 8 iulie 2024 sarbatorim un moment inovativ pentru Timișoara, o premiera, moment care aduce omagiu primilor cetațeni ai Timișoarei, care prin munca și viziune au schimbat viitorul transportului local. Aniversam 155 de ani de la punerea in circulație a primului tramvai tras de cai, pe actualul teritoriu…

- Regizorul de film documentar Florin Iepan, localnic din Dumbravița, comuna rezidențiala de la marginea Timișoarei, considerata una dintre cele mai bogate localitați din Romania, susține ca in zonele metropolitane, democrația este intr-un mare pericol pentru ca astfel de comune sunt captive intereselor…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus reținerea șefului de la Imigrari Caraș Severin. Alte 3 persoane au fost plasate sub control judiciar. A fost dispusa masura reținerii fața de Vali Mitruș, șef al Biroului pentru Imigrari al Județului Caraș…

- Alpinistul Adrian Ahritculesei, din Petrosani, a cucerit Varful Everest (8.848 m), potrivit unui anunt facut vineri dimineata de managerul sau sportiv, Stefan Adrian Jurca. „Ahritculesei Adrian a cucerit Acoperisul Lumii. Este pe Everest (8.848 m). Urmeaza partea cea mai grea a acestei expeditii, coborarea…