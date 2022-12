La Zoo Bucov – ”Crăciunul animalelor” N.D. Dupa ce s-a impodobit bradul de Craciun, invitația fiind adresata mai ales copiilor, la Gradina Zoologica de la Bucov va fi marcata și sarbatoarea Craciunului. Astfel, Primaria Ploiești, prin Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere”, a anunțat ca invita copiii de toate varstele la Gradina Zoologica Bucov pentru un motiv mai mult decat placut: sa le fie Moș Craciun pentru animalele gazduite aici. In acest context, municipalitatea a anunțat și care va fi sarcina copiilor: ”Micuții vor pregati cadouri și le vor oferi, apoi, urșilor, leilor, tigrilor și maimuțelor, in cadrul evenimentului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Ploiești, prin Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere”, invita copiii de toate varstele la Gradina Zoologica Bucov, sa le fie Moș Craciun animalelor gazduite aici. Micuții vor pregati cadouri și le vor oferi urșilor, leilor, tigrilor și maimuțelor, in cadrul evenimentului…

- N.D. Dupa doi ani de intrerupere, din cauza pandemiei, Primaria Ploiești organizeaza seria de acțiuni specifice Sarbatorilor de Iarna – ”Atelierele lui Moș Craciun”, care vor fi deschise, pana pe data de 16 decembrie a.c., in foaierul Teatrului ”Toma Caragiu”. In cadrul atelierelor menționate, sute…

- Veste nemaipomenita pentru copiii din Gaești! Moș Craciun va ajunge in acest an in orașul din vestul județului cu o trasura fermecata. Vestea care bucura toți micuții a fost adusa, astazi, chiar de primarul Gaeștiului, Grigore Gheorghe. Moș Craciun va ajunge in orașul Gaești, duminica, 18 decembrie,…

- Orașelul copiilor din zona Cetații Aiudului iși deschide porțile astazi, 6 decembrie 2022, incepand cu ora 18:00. Va invitam in Orașelul copiilor la deschiderea Targului de Craciun din zona Cetații Aiudului. Preșcolarii și elevii aiudeni vor susține un Spectacol de Craciun pe acorduri de colinde și…

- Sania lui Mos Craciun incepe sa se umple de daruri pentru cei 100 de copii de la Scoala Primara din Pietris. In sfarsit, acestia se pare ca vor putea simti mai aproape spiritul Craciunului, vazand cum dorintele lor se implinesc. Sunt copii de gradinita si din clasele primare care au nevoie de jucarii…

- Scrisori emoționante din Alba catre Moș Craciun: Petronela, o fetița de 14 ani iși dorește sa poata vedea din nou Scrisori emoționante din Alba catre Moș Craciun: Petronela, o fetița de 14 ani iși dorește sa poata vedea din nou Pentru majoritatea dintre noi sarbatoarea Craciunului este un moment de…

- Save the date! Adu-ti intreaga familie la Palas pentru „Light Up your Winter Holiday"! O sa-ti placa tematica Circus, decoratiunile sustenabile si luminile, care pun in scena in chip magic un spectacol complet. Vino sa il intalnesti pe Mos Craciun si bucura-te de concertul ,,Filarmonicii de Stat MOLDOVA…

- La eveniment au participat o suta de copii din Ploiesti si Telega Ieri, 4 octombrie, angajatii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova au organizat o activitate prin care au marcat „Ziua Mondiala a Animalelor” la Parcul Memorial „Constantin Stere”. „In acest context – dupa cum se precizeaza…